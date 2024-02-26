تاليسكا بطل موقعة النصر والشباب



الرياض (أ ف ب)



قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا فريق النصر إلى فوز جديد على حساب الشباب 3-2، ضمن مباريات المرحلة الحادية والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

سجل ثلاثية النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة «20 من ركلة جزاء»، وضاعف البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة بالهدفين الثاني والثالث «47 و86»، فيما سجل للشباب البلجيكي يانيك كاراسكو «45 من ركلة جزاء»، والبرازيلي كارلوس جونيور «67».

ورفع النصر رصيده إلى النقطة «52»، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على صدارة ترتيب الهدافين بعدما وصل إلى الهدف رقم «22»، ليوسع فارق الأهداف مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وشارك الكرواتي إيفان راكيتيتش في المباراة الثانية له مع الشباب، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.

اللقاء بدأ بضغط كبير من جانب النصر من أجل تسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة 10 سجل النصر الهدف الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعد تمريرة من جانب البرازيلي أليكس تيليس، لكن الحكم ألغي الهدف بداعي التسلل.

وتحصل النصر على ركلة جزاء بعد تسديد ماني تصويبة قوية ارتطمت بيد أحد مدافعي الشباب، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تسديد الكرة داخل الشباك، ونجح الشباب في تعديل النتيجة عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو، بعد حصوله على ركلة جزاء وإسكانها شباك وليد عبدالله.

ونجح النصر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد تصويبة قوية من جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا، غالطت حارس الشباب وسكنت الشباك، وعادل الشباب النتيجة في الدقيقة (67) من عمر اللقاء، عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور، بعد عرضية من جانب السنغالي حبيب ديالو، قابلها بتصويبة داخل الشباك.

ومنع القائم الأيسر تاليسكا من تسجيل الهدف الثالث في شباك الشباب، بعد تمريرة رائعة من جانب مانيه في الدقيقة 75، وتدخل مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو، بإشراك سامي النجعي بدلاً من البرتغالي أوتافيو، بعد تراجع مستوى الأخير خلال مجريات الشوط الثاني.

وأشرك مدرب الشباب البرتغالي فيتور بيريرا، في الدقيقة مصعب الجوير بدلاً من يانيك كاراسكو 79.

وعاد أندرسون تاليسكا لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 86، بعد تمريرة رائعة من جانب عبدالله الخيبري، لينفرد بالمرمى ويمنح الأفضلية للنصر.