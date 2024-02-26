الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوكيتينو يستنكر السخرية من لاعبي تشيلسي!

بوكيتينو يستنكر السخرية من لاعبي تشيلسي!
26 فبراير 2024 09:47

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كلوب: «سيناريو مجنون»!
ليفربول بطل كأس «الرابطة الإنجليزية» للمرة العاشرة


دافع ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن لاعبيه، بعد تعرضهم لانتقادات حادة من جاري نيفيل، بعد الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
علق جاري نيفيل مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق في الاستوديو التحليلي عبر قناة سكاي سبورتس «في الوقت الإضافي أدى أطفال يورجن كلوب مدرب ليفربول أمام زجاجات زرقاء قيمتها مليار جنيه إسترليني».
ورد بوكيتينو «لم أسمع ما قاله نيفيل، ولكن أعتقد أن أعمار لاعبي الفريقين متقاربة». واستدرك المدرب الأرجنتيني «لكن علاقتي جيدة بجاري نيفيل، ولا أعرف كيف أتعامل مع ما قاله، ولكني أحترم وجهة نظره، ولا أعرف كيف أصف ما حدث، ولكن بالتأكيد فخور بلاعبي فريقي، لأنهم بذلوا جهداً كبيراً».
وتابع مدرب تشيلسي «نحن فريق شاب، ولا يمكن مقارنته بليفربول، لمجرد أنه أنهى المباراة بعدد من اللاعبين الواعدين، المقارنة مستحيلة ونيفيل يعرف ذلك».
واستطرد المدير الفني لتشيلسي «أعتقد أنه ليس من العدل التحدث عن فريقي بهذه اللهجة إذا قال ذلك، لكننا سنبقى أقوياء ونؤمن بهذا المشروع، ونرى ما بوسعنا فعله في المستقبل». ويرى ماوريسيو بوكيتينو أن لاعبيه بحاجة للشعور بالألم بعد خسارة هذا اللقب، ليدركوا أهمية الفوز ببطولة، وأنهم بحاجة للعمل بشكل أفضل لتحسين جوانب عديدة في الأداء. وأشار مدرب تشيلسي «التنافس أمام فريق كان ينافس على ألقاب كبيرة في آخر ست أو سبع سنوات خطوة مهمة».
ولفت أيضاً «أتذكر أنه بعد ثلاث أو أربع سنوات من خسارة ليفربول للقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، استمروا في الإيمان بمشروعهم والتطلع للأمام والعمل على المستقبل بشكل قوي حتى وصلوا لما وصلوا إليه».
وأتم بوكيتينو تصريحاته «هذا مثال جيد، إذا أردنا أن نتحدى فريقاً بحجم ليفربول، فلا يجب أن نشعر بالإحباط بعد خسارة الكأس، بل درس لنا لنواصل الإيمان بالعمل الذي نقوم به».

 

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
ليفربول
تشيلسي
ماوريسيو بوكيتينو
آخر الأخبار
سيف بن زايد يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
علوم الدار
سيف بن زايد يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
اليوم 12:58
صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير غداً
علوم الدار
صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير غداً
اليوم 15:27
«الأهداف الرأسية» أقل من الموسم الماضي بـ «7.2%»!
الرياضة
«الأهداف الرأسية» أقل من الموسم الماضي بـ «7.2%»!
اليوم 16:00
حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح بمليحة
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح بمليحة
اليوم 16:00
"أمنية" تحقق أمنيات 6 أطفال مرضى بالسرطان
علوم الدار
"أمنية" تحقق أمنيات 6 أطفال مرضى بالسرطان
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©