بوكيتينو يستنكر السخرية من لاعبي تشيلسي!



لندن (د ب أ)



دافع ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن لاعبيه، بعد تعرضهم لانتقادات حادة من جاري نيفيل، بعد الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

علق جاري نيفيل مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق في الاستوديو التحليلي عبر قناة سكاي سبورتس «في الوقت الإضافي أدى أطفال يورجن كلوب مدرب ليفربول أمام زجاجات زرقاء قيمتها مليار جنيه إسترليني».

ورد بوكيتينو «لم أسمع ما قاله نيفيل، ولكن أعتقد أن أعمار لاعبي الفريقين متقاربة». واستدرك المدرب الأرجنتيني «لكن علاقتي جيدة بجاري نيفيل، ولا أعرف كيف أتعامل مع ما قاله، ولكني أحترم وجهة نظره، ولا أعرف كيف أصف ما حدث، ولكن بالتأكيد فخور بلاعبي فريقي، لأنهم بذلوا جهداً كبيراً».

وتابع مدرب تشيلسي «نحن فريق شاب، ولا يمكن مقارنته بليفربول، لمجرد أنه أنهى المباراة بعدد من اللاعبين الواعدين، المقارنة مستحيلة ونيفيل يعرف ذلك».

واستطرد المدير الفني لتشيلسي «أعتقد أنه ليس من العدل التحدث عن فريقي بهذه اللهجة إذا قال ذلك، لكننا سنبقى أقوياء ونؤمن بهذا المشروع، ونرى ما بوسعنا فعله في المستقبل». ويرى ماوريسيو بوكيتينو أن لاعبيه بحاجة للشعور بالألم بعد خسارة هذا اللقب، ليدركوا أهمية الفوز ببطولة، وأنهم بحاجة للعمل بشكل أفضل لتحسين جوانب عديدة في الأداء. وأشار مدرب تشيلسي «التنافس أمام فريق كان ينافس على ألقاب كبيرة في آخر ست أو سبع سنوات خطوة مهمة».

ولفت أيضاً «أتذكر أنه بعد ثلاث أو أربع سنوات من خسارة ليفربول للقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، استمروا في الإيمان بمشروعهم والتطلع للأمام والعمل على المستقبل بشكل قوي حتى وصلوا لما وصلوا إليه».

وأتم بوكيتينو تصريحاته «هذا مثال جيد، إذا أردنا أن نتحدى فريقاً بحجم ليفربول، فلا يجب أن نشعر بالإحباط بعد خسارة الكأس، بل درس لنا لنواصل الإيمان بالعمل الذي نقوم به».