ديكو: «الثنائي» ليسا للبيع!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ريليفو» النقاب عن أن برشلونة الإسباني يسعى لأكبر استفادة ممكنة من بيع عدد من نجومه وكوادره الأساسية، بهدف حل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفريق، وتخفيض «سقف الرواتب داخل «غرفة الملابس».

ومن بين اللاعبين المطلوبين بالاسم، هناك 3 من الكوادر الأساسية، أولهم الحارس الألماني أندريه مارك تيرشتيجن، وقلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو، ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

وقالت الصحيفة، إن الأول مطلوب في الدوري السعودي، وتحديداً في نادي اتحاد جدة، ورحيله عن برشلونة من الممكن أن يوفر أموالاً كثيرة تساعد على حل أزمة النادي المالية. وأضافت الصحيفة أن أراوخو على «رادار» بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، بينما دي يونج، مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي.

غير أن ديكو المدير الرياضي لـ «البارسا» تحدث لقناة «موفي ستار» مفنداً هذه الأنباء، وقال، إن برشلونة لم يقل كلمته بعد، بشأن مستقبل هؤلاء اللاعبين، وخصّ بالذكر أراوخو ودي يونج تحديداً، رغم معرفته بأنهما مطلوبان فعلاً في أندية أوروبية كبيرة.

وأضاف قائلاً: أغلقنا باب رحيل النجمين لحاجة الفريق إليهما ولا نفكر في بيعهما الصيف القادم، مثلما تردد في الصحافة الإسبانية، ولسنا ممن يتخلصون بسهولة من كوادرهم الأساسية.

وعندما سُئل عن حقيقة ما يحدث بالنسبة لأراوخو ودي يونج، قال ديكو: لن يحدث شيء وكل منهما لديه عقد لم ينته مع النادي، ونرغب في استمرارهما معنا لأنهما من أفضل اللاعبين، وهما نجما الحاضر والمستقبل واستحقا أن يكونا في برشلونة، ويحظى الاثنان بكامل الاحترام والمساندة من جانب جماهير النادي، ولهذا نعتمد عليهما ونأمل في بقائهما.

ولم يتطرق ديكو للحديث عن الحارس الألماني تيرشتيجن، ما قد يوحي بأن برشلونة لا ينوي التمسك بوجوده مع الفريق وعرضه للبيع فعلاً في «الميركاتو الصيفي»، مثلما كشفت «ريفليو».