الجزيرة ينزف على أرضه!



مراد المصري (أبوظبي)



حالة غريبة يمر بها الجزيرة، في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي، وهو نزف النقاط المستمر على ملعبه، ومن أصل 8 مباريات خاضها إلى الآن على أرضه وبين جماهيره، فإنه لم يعرف الفوز إلا مرتين، مقابل 4 خسائر وتعادلين.

وجاءت الخسارة أمام النصر في «الجولة 14»، لترتفع الحصيلة إلى استقباله 18 هدفاً، مقابل إحرازه 14 هدفاً، وخسر الفريق على أرضه أمام الوحدة والوصل وعجمان، والنصر، مقابل التعادل مع شباب الأهلي والشارقة، والفوز على خورفكان وحتا.

وبدا واضحاً عقب نهاية مباراة «العميد»، أن هناك الكثير من العمل الذي يقوم به المدرب ميريل رادوي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل السعي لتحسين الأداء العام، والوصول إلى ترتيب أفضل.

