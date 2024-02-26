«الإعصار».. الهدوء السابع!



مراد المصري (أبوظبي)



للمرة السابعة هذا الموسم، لم يعرف حتا الطريق إلى شباك منافسيه، بعد خسارته بـ«ثنائية» أمام خورفكان في «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعتبر «الإعصار» صاحب أضعف هجوم في البطولة، بعدما سجل 9 أهداف فقط في 13 مباراة، وهز الشباك في 6 مباريات، خرج في 3 منها بنقاط، «فوز وتعادلين»، فيما لم يسجل في 7 مناسبات مختلفة، كما أنه اكتفى بإحراز «هدف يتيم» على ملعبه إلى الآن، مقابل استقبال 17 هدفاً، آخرها «ثنائية» أمام «النسور».

ويعاني الفريق من «سوء الطالع»، عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين، وبعدما استبشر خيراً، بقدوم سيزار مانزوكي خلال «الانتقالات الشتوية»، تعرض مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى لإصابة أبعدته عن اللقاء الماضي.