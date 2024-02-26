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الرياضة

نيبوشا يكسب «التحدي الثالث»

نيبوشا يكسب «التحدي الثالث»
26 فبراير 2024 13:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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نجح المونتيجري نيبوشا مدرب خورفكان، في وضع بصمته مع الفريق، منذ استئناف البطولات المحلية بعد فترة التوقف، وقاد «النسور» إلى حصد 7 من 9 نقاط ممكنة، في الجولات الثلاث الأخيرة، بالفوز على النصر، وحتا والتعادل مع اتحاد كلباء، ويعد التفوق على «الإعصار» هو الأول «خارج الديار» هذا الموسم.
وقاد نيبوشا النسور» في 8 مباريات، شهدت الفوز على النصر وحتا والوحدة، والتعادل مع كلباء، والخسارة أمام عجمان والعين وبني ياس والشارقة، وجمع 10 من أصل 17 نقطة يملكها الفريق حالياً، وفي آخر 3 جولات يخسر خورفكان، وهو معدل جيد للمدرب الذي تولى المهمة، ليكون الثالث لخورفكان هذا الموسم، بعد عبدالعزيز العنبري والإسباني ساراجوسا.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
حتا
النصر
اتحاد كلباء
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