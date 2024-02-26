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الرياضة

«غزارة تهديفية» في افتتاح كأس زايد بن هزاع

«غزارة تهديفية» في افتتاح كأس زايد بن هزاع
26 فبراير 2024 12:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت «ضربة بداية» بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، في النسخة 14»، لأكاديميات الأشبال تحت 12 سنة، مباريات مثيرة وغزارة في الأهداف بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف.
وينظم البطولة نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة 10 فرق محلية، وبدأت المنافسات بالنشيد الوطني، وتستمر إلى الأحد المقبل، فيما تنطلق البطولة الدولية الكروية للناشئين تحت 14 سنة يوم الخميس المقبل، بمشاركة 6 فرق محلية وعربية خليجية وأوروبية، في مقدمتها فريق نادي أبوظبي الرياضي.
وأسفرت مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لفئة الأشبال، لفرق المجموعة الأولى، عن إحراز 27 هدفاً، منها فوز فريق «نادي أبوظبي الرياضي» على «أكاديمية مبادرة» 3-صفر، وفي المجموعة نفسها، تفوقت «أكاديمية الأبطال» على «نسور الكرامة» 3-2، وتعادل «نادي أبوظبي» مع «أكاديمية برو الرياضية» بهدف لكل منهما، فيما فازت «أكاديمية برو الرياضية» في المباراة الثانية على «نسور الكرامة» بهدف.
وشهدت مباريات المجموعة الثانية للفئة نفسها، فوز «أكاديمية باس» على «أكاديمية تراك» 4- صفر، و«ريجنال سبورت» على «أكاديمية تراك» 3-1، و«أكاديمية باس» على «أكاديمية كرة القدم للجميع» 7-صفر، و«ريجنال سبورت» على «أكاديمية سلساو» بهدف.
وتستأنف مباريات البطولة عصر الثلاثاء، بإقامة 6 مباريات ضمن تلك الفئة، في ختام مباريات الدور التمهيدي، لتحديد المتأهلين إلى الدور الثاني الذي يقام الخميس، وتشهد جولة اليوم مباريات «نادي أبوظبي» مع «أكاديمية الأبطال»، و«ريجنال سبورت» و«أكاديمية كرة القدم للجميع»، و«أكاديمية مبادرة» مع «نسور الكرامة»، و«أكاديمية سلساو» مع «أكاديمية باس» وتلعب «أكاديمية برو الرياضية» مع «أكاديمية الأبطال» وتختتم بلقاء «أكاديمية تراك» و«أكاديمية كرة القدم للجميع».

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