«الجودو» ينضم إلى المشاركين في «طشقند جراند سلام »

أبوظبي (الاتحاد)



ينضم منتخب الجودو، الثلاثاء، إلى المشاركين في بطولة طشقند جراند سلام الكبرى، والتي يستضيفها اتحاد أوزبكستان من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، بعد أن وصل العدد إلى 516 لاعباً ولاعبة يمثلون 71 دولة، من 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب ولبنان.

ويُغلق باب التسجيل، مع بدء مراسم قرعة البطولة التي تحددت لها الساعة الثانية بعد ظهر الخميس المقبل، بقاعة «هومو أرينا» في طشقند عبر «تقنية الفيديو»، وفي اليوم نفسه، تُجرى عملية الميزان للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول، لفئة الوزن الخفيف المحدد، لانطلاقتها صباح الجمعة المقبل، بمشاركة 181 لاعباً ولاعبة في تلك الأوزان.

ويشارك منتخبنا الأول في بطولة طشقند بقائمة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وضمت البعثة التي يرأسها ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو اللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 73 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب اللاعبات بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم».

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على الاتصال بالبعثة، عقب ختام المعسكر التدريب للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لبطولة طشقند الكبرى، ضمن برنامج الإعداد لدورة باريس 2024، عقب بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي من 19 مايو إلى 24 مايو، ومتمنياً لهم التوفيق.