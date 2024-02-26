عجمان.. «6 عجاف» أمام «الفرسان»



رضا سليم (دبي)



استعاد شباب الأهلي بريق الانتصارات من جديد، وعاد إلى حصد «العلامة الكاملة»، بالفوز على عجمان، في بداية الدور الثاني، بعدما خسر أمام الوصل، وتعادل مع الشارقة قبل التوقف، وأضاع 4 نقاط مهمة، في مسيرة الفريق كانت كفيلة بوضعه في «الوصافة» خلف الوصل المتصدر، إلا أن الفوز يمثل دفعة معنوية جديدة لـ «الفرسان»، خاصة أن الفريق ظهر بمستوى فني متميز.

ولم يكن فوز شباب الأهلي صعباً، بعدما سيطر على مجريات المباراة، وهو ما دفع الصربي ماركو نيكوليتش مدرب الفريق إلى اللعب بتشكيلتين على مدار الشوطين، بعدما ضمن الفوز مبكراً، ودفع باللاعبين يحيى الغساني، ويوري، ومؤنس دبور، والإيراني سعيد عزت، في أول ظهور له مع «الفرسان» بالدوري، وعبدالله النقبي في الشوط الثاني، ومنح البقية راحة.

في الوقت الذي جاء فوز «الفرسان» بالتخصص والتاريخ، حيث تفوق في 18 من 24 مباراة، والتعادل 5 مرات، ورجحت كفة «البرتقالي» موسم 2017-2018 بالدور الثاني، ومر أكثر من 6 سنوات على الفوز الوحيد، ولم ينجح عجمان بعدها في التفوق مجدداً حتى الآن.

ولم يقدم لاعبو عجمان المستوى المتوقع منهم، وظهرت الأخطاء في الخط الخلفي والوسط، وهو ما تحدث عنه المدرب دانيال إيسايلا، كما أن الهدف المبكر لـ «الفرسان» منح اللاعبين «أريحية» في التعامل مع المباراة، كما غاب عن «البركان» 3 لاعبين مؤثرين، هم المدافع الصربي ميلوش للإصابة، وعلي مدن وعصام فايز للإيقاف.

وجاءت الخسارة لتزيد من جراح «البرتقالي» الذي يواصل نزف النقاط، رغم أنه يملك 11 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الإمارات وحتا، إلا أن وضعية الفريق لم تتحسن في جدول الترتيب، والفارق بينه وبين اتحاد كلباء «الحادي عشر» نقطتين فقط، ويركز إيسايلا على مواجهة الإمارات في «الجولة 15»، للخروج من «دوامة» المركز الثاني عشر الذي قبع فيه الفريق معظم جولات الدوري حتى الآن.