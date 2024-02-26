«أصحاب القفازات» يفرضون الأفضلية في «الجولة الفقيرة»

معتصم عبدالله (دبي)



فرض التألق اللافت لأصحاب القفازات حراس أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، انحسار «المد التهديفي» في «الجولة 14»، والتي شهدت تسجيل 17 هدفاً، ليكون أقل معدل منذ انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، بالتساوي مع مباريات «الجولة 11»، والتي شهدت تسجيل العدد نفسه من الأهداف.

ولعب «حراس المرمى» الدور الأبرز في تراجع نسبة تسجيل الأهداف، في ظل التألق اللافت لمعظم «أصحاب القفازات»، بعدما حافظ «الخماسي» خالد السناني حارس الوصل، أحمد ديدا «خورفكان»، عادل الحوسني «الشارقة»، حسن حمزة «شباب الأهلي»، وخالد عيسى «العين» على نظافة شباكهم.

وشهدت الجولة فوز الوصل على مضيفه الإمارات 2-0، وتفوق خورفكان خارج قواعده أمام حتا 2-0، وتغلب الشارقة على ضيفه اتحاد كلباء 1-0، وحسم شباب الأهلي المواجهة أمام عجمان 3-0، فيما عاد العين بفوز ثمين من ملعب بني ياس 1-0.

وأسهم أحمد شمبيه حارس «العميد» في انتصار فريقه الغالي على مضيفه الجزيرة 3-2، بعدما تصدى لضربة جزاء نفذها علي مبخوت هداف الجزيرة في دقائق الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه نقاط الفوز الثلاث على ملعب الجزيرة للمرة الأولى منذ 2017، وهي المرة الأولى التي يتصدى فيها «المتخصص» شمبيه لضربة جزاء، يسددها الهداف مبخوت، بعدما سبق للأخير تسجيل ثلاث ضربات جزاء من أصل 16 هدفاً في مرمى شمبيه.

وشهدت مواجهة بني ياس أمام ضيفه العين 0-1، تصدي فهد الظنحاني حارس «السماوي» لضربة جزاء سددها المغربي سفيان رحيمي في الشوط الأول، في الوقت الذي تألق فيه خالد عيسى في التصدي لأكثر من كرة خطرة لهجوم «السماوي»ّ.