تعرابت: «العميد» في تطور مستمر

معتصم عبدالله (دبي)



أسهم عادل تعرابت «قائد النصر»، بشكل فعال في فوز فريقه المستحق على مضيفه الجزيرة 3-2، في قمة مباريات «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 18 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع بدلاً من التاسع، ليكون أكبر «الرابحين» في الجولة، إلى جانب خورفكان «الثامن» برصيد 17 نقطة بتفوقه على مضيفه حتا 2-0.

وسجل تعرابت هدف فريقه الثاني في الدقيقة 71 من «رأسية متقنة»، ممهداً الطريق أمام زملائه لحسم نتيجة الفوز، والذي تحقق بفضل هدف موسى ندياي في الدقيقة 84، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يواصل فيها تعرابت هواية تسجيل الأهداف، بعدما قاد فريقه إلى ربع النهائي في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام خورفكان 1-0 في «ثمن النهائي».

وارتبطت أهداف تعرابت الثلاثة في الدوري، خلال الموسم الحالي، بانتصارات «العميد» بـ «ثلاثية» في ثلاث مواجهات خارج قواعده أمام حتا 3-0، ضمن الجولة الرابعة، والتي سجل فيها الهدف الثاني، وأمام عجمان 3-0، ضمن «الجولة 11، حينما سجل الهدف الثاني أيضاً، قبل أن يكرر ذات السيناريو في المباراة الأخيرة أمام مضيفه الجزيرة 3-2، ضمن «الجولة 14» بتسجيله الهدف الثاني.

وعبر قائد «العميد» عن سعادته، بفوز فريقه وتسجيله الهدف الثاني، وقال: «سعيد بالعمل مع شرودر الذي «غير» كل شيء في الفريق، والنصر يتطور في كل يوم مع هذا المدرب».

وكان المدرب الهولندي قد منح تعرابت «ورقة توجيهات»، أثناء سير المباراة، أسهمت في تغيير النتيجة، بعدما طالب فيها بتغيير نظام اللعب إلى 4-3-3، ومن تعرابت تحديداً أن يتقدم للعب مهاجماً في «المركز 9».

وأضاف تعرابت: «أطلب من المدرب في بعض الأحيان إشراكي في مركز رأس الحربة لأنني أستطيع التسجيل، عندما أكون قريباً من المرمى».

ويجمع قائد «العميد» في الموسم الحالي ما بين الصناعة والتهديف، وفضلاً عن أهدافه الثلاثة، يتصدر قائد «الأزرق» قائمة صُناع الألعاب في فريقه برصيد 4 فرص تُرجمت إلى أهداف، وكان اللاعب نفسه قد تصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري، خلال الموسم الماضي 2022- 2023 برصيد 6 أهداف.

وعلق تعرابت في تصريحات سابقة عن الجمع بين الصناعة والتسجيل، قائلاً: «وظيفتي في الملعب هي المساهمة في تسجيل الأهداف، وصناعة الفرص، وتمرير الكرات الحاسمة، لكن الفريق لا يملك العديد من المهاجمين في الوقت الحالي، ولهذا أحاول الاقتراب أكثر من منطقة الجزاء، وانتظار الفرص السانحة للتسجيل».

وأضاف: «هذا الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها، لكنه يحدث في بعض المباريات التي أتمكن فيها من التسجيل، ليس المهم أن أسجل، بل إن يحقق الفريق الانتصارات، ويتقدم في البطولات التي يشارك فيها».

تعرابت في الدوري

10 مباريات

827 دقيقة لعب

4 تمريرات حاسمة

3 أهداف في رصيده