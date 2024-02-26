يو مين يقدم أوراق اعتماده مع «الملك»



علي معالي (دبي)



أثبت المدافع الكوري يو مين تشو كفاءته في مركز الدفاع، خلال ظهوره الأول بـ «دوري أدنوك للمحترفين» في مباراة «الملك» أمام اتحاد كلباء، وانتهت بفوز الشارقة بهدف، وشهدت طرد خالد الظنحاني في نهاية الشوط الأول، مما جعل دفاع الشارقة بقيادة يو مين تشين يتحمل الضغط الكبير لـ«النمور» خلال الشوط الثاني.

وشارك «يو مين» لمدة 10 دقائق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام البطائح، وانتهت المباراة بفوز الشارقة 2- 1، ومنحت الترشيحات للاعب الكوري لقب الأفضل في لقاء «النمور»، بحصوله على أعلى درجات التقييم في المباراة بنسبة 7.4 من 10، ليضع بصمته الإيجابية في أول لقاء، ويمنح دفاع «الملك» الصلابة، إضافة إلى الكرواتي الشاب مارو كاتانيتش، ومعهما عبدالله غانم.

ولمس يو مين تشو الكرة في المباراة 60 مرة، وفي الكرات الهوائية نجح في 7 من أصل 9 مرات، ولم تكن لديه أي أخطاء مؤثرة، وجاءت تمريراته دقيقة 70%، وقام بإبعاد 15 كرة.