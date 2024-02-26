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الرياضة

إيقاف المتورطين في «معركة السلة»!

إيقاف المتورطين في «معركة السلة»!
26 فبراير 2024 14:08

 
نيويورك (أ ف ب)

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أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 5 لاعبين، بسبب دورهم في مشاجرة في الملعب خلال مباراة بين ميامي هيت ومضيفه نيو أورليانز بيليكانز، أبرزهم قائد الأول جيمي باتلر.
وفرضت الرابطة عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، من دون أجر على كل من باتلر، ومهاجم بيليكانز ناجي مارشال، بسبب التحريض، والدخول في مشاجرة في الملعب، خلال فوز ميامي على نيو أورليانز 106-95.
وأوقف كل من توماس براينت «ميامي»، والبورتوريكي خوسيه ألفارادو «بيليكانز» ثلاث مباريات من دون أجر بسبب مغادرة منطقة مقاعد البدلاء، أثناء مشادة ومشاجرة في الملعب، فيما أوقف المهاجم الصربي لميامي نيكولا يوفيتش «20 عاماً»، مباراة واحدة من دون أجر، بسبب خروجه من مقاعد البدلاء ودخوله في المناوشات.
وتسبب لاعب ميامي كيفن لاف في المشاجرة، عندما ارتكب خطأ لمنع لاعب بيليكانز زيون وليامسون من تسجيل سلة، بعد مرور 41 ثانية فقط على انطلاق الربع الأخير.
وعوقب ألفارادو وبراينت وباتلر ومارشال بأخطاء فنية، وتم طردهم من المباراة.
ويحتل ميامي هيت المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 31 فوزاً و25 خسارة، بينما يحتل بيليكانز المركز الخامس في المنطقة الغربية برصيد 34 فوزاً و23 خسارة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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