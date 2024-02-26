7 ميداليات حصاد الإمارات في «قطر للدراجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق أبطال الإمارات، نتائج مميزة، ضمن بطولة قطر للدراجات المائية، والتي أقيمت في جولتها الثالثة نهاية الأسبوع الماضي على شاطئ كتارا بمشاركة كبيرة للمحترفين من مختلف أنحاء العالم في أربع فئات رئيسية للبطولة.

وتفوق أبطالنا بصعود منصات التتويج سبع مرات من 12 منصة، ليكون لهم نصيب الأسد من التتويج.

وسيطر أبناء الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة «واقف محترفين جي بي»، بحلول سلطان الحمادي في المركز الأول، وإحراز سلمان العوضي للمركز الثاني، وجاء عمر عبد الله راشد ثالثاً، وفي فئة «جالس ستوك»، استمرت السيطرة الإماراتية بحلول عبد الله الحمادي في المركز الأول، وجاء عامر حوير ثانياً، وسلمان العوضي في المركز الثالث.

واستمرت السيطرة في فئة الحركات الاستعراضية بتحقيق راشد الملا للمركز الأول، وأفضل استعراض، ضمن كافة المشاركين، وليكون المجموع بذلك 7 ميداليات للإمارات، في هذه المشاركة الدولية، فيما حل في فئة جالس محترفين بطلنا خليفة بالسلاح في المركز السادس، وراشد الطاير في المركز الحادي عشر.

وتوجه جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية بالتهنئة لكل الفائزين في بطولة قطر، مؤكداً أن تفوق أبناء الإمارات في المنافسة هو امتداد طبيعي للنجاحات الكبيرة والتفوق الذي يحققه الأبطال في بطولات الدراجات المائية المختلفة، وقال: «نجاح المحترفين الإماراتيين في هذه البطولة هو نتاج لما تقدمه بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والماراثونات المختلفة أيضاً عبر الأجندة المحلية، وهو ما أسهم في إكساب أبنائنا المهارة والخبرة وبالتالي تحقيق الألقاب في المشاركات الدولية المختلفة.

وأكد جمال الجناحي أن مشاركات متسابقي الإمارات لن تتوقف عند بطولة قطر، حيث يطمح الاتحاد إلى أن يشارك الأبطال في بطولات دولية عديدة قادمة واستمرار تقديم الصورة المتميزة للرياضة البحرية الإماراتية في كافة المسابقات العالمية.