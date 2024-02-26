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الرياضة

فان درييل يُتوج بأول ألقابه في «السباق إلى دبي»

فان درييل يُتوج بأول ألقابه في «السباق إلى دبي»
26 فبراير 2024 15:00

دبي (الاتحاد)
حقق الهولندي داريوس فان درييل، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه في منافسات بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، التي اختتمت أمس، ضمن منافسات «السلسلة الدولية».
أسهم فوز درييل بهذا اللقب، بمنحه 500 نقطة، ساهمت في تقدمه 31 خطوة ليقتحم المراكز العشر الأولى «توب 10» في الترتيب العالمي لـ«السباق إلى دبي»، بحلوله بالمركز السادس بإجمالي نقاط يبلغ 725 نقطة.
أنهى فان درييل المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكون أول فوز هولندي منذ نحو ست سنوات في منافسات الجولة، التي تقام بدعم إماراتي بارز ممثلاً بموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حيث يشهد الموسم الحالي إقامة 44 بطولة في 24 بطولة مختلفة.
من جانبه استفاد ناتشو إلفيرا من حلوله بالمركز الثاني في البطولة الكينية برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 261 نقطة، ويتقدم 35 خطوة ليصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 422 نقطة.
وتشمل «السلسلة الدولية»، التي أقيمت ضمنها بطولة كينيا المفتوحة، بطولات «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة، وبطولة البحرين وبطولة قطر، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار، من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة «دي بي ورلد».
وسيكون الختام في ضيافة الإمارات، بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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