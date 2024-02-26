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الرياضة

أركينوف.. «البصمة الأولى» مع «العنابي»

أركينوف.. «البصمة الأولى» مع «العنابي»
26 فبراير 2024 15:30

 
علي معالي (دبي)

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وضع الأوزبكي هوجيمات أركينوف اللاعب الأجنبي الجديد بصمته سريعاً مع الوحدة في لقاء البطائح، ليقود «العنابي» إلى فوز مهم، في توقيت صعب، عندما سجل هدفه الأول في الدقيقة 78، والنتيجة في طريقها إلى التعادل 1-1، ليصبح أول أوزبكي يسجل للوحدة في «دوري المحترفين»، والأوزبكي رقم 10، الذي يهز الشباك في تاريخ الدوري.
ونجح «الدولي الشاب» 22 عاماً، في أن يؤكد بصمته خلال 3 مباريات، شارك فيها لمدة 225 دقيقة، في إثبات كفاءته.
ويعد أركينوف أحد اللاعبين المتميزين في مركز الجناح، ويشكل إضافة جيدة لـ «العنابي»، وأسهم خلال مشاركته مع باختاكور الأوزبكي، والذي لعب له معاراً من توربيدو موسكو الروسي، في دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي في 6 أهداف في 4 مباريات، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً.
وتحرص المواقع الأوزبكية على متابعة لاعبها الدولي، حيث نشرت تقريراً مفصلاً عن مباراة الوحدة مع البطائح، وكفاءة أركينوف في تغيير مجرى المباراة، في وقت صعب من المباراة ودور اللاعب الإيجابي منذ انتقاله إلى الوحدة، وقامت بنشر فيديو لهدف اللاعب الذي رفع رصيد الوحدة في «دوري أدنوك للمحترفين» إلى «النقطة 24»، محتلاً المركز الخامس في الترتيب العام.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
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