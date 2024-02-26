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الرياضة

استاد آل نهيان يستضيف مباراة «الأبيض» مع اليمن

استاد آل نهيان يستضيف مباراة «الأبيض» مع اليمن
26 فبراير 2024 15:37

أبوظبي (الاتحاد)
قرر اتحاد كرة القدم، إقامة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتُقام المباراة في الساعة العاشرة مساء 21 مارس المقبل، فيما تقام مباراة الجولة الرابعة «الإياب»، في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في منطقة الخبر بالسعودية 26 مارس.
ويتصدر الأبيض المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، من فوزين متتاليين على نيبال بـ «رباعية»، والبحرين بهدفين، ويأتي منتخب البحرين في المركز الثاني «3 نقاط»، واليمن في المركز الثالث «3 نقاط»، في حين يحتل نيبال المركز الأخير، من دون أي رصيد من النقاط.

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استاد آل نهيان
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