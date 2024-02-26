الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظاهري: فخورون بنجاح «مونديال الشاطئية»

الظاهري: فخورون بنجاح «مونديال الشاطئية»
26 فبراير 2024 16:31

دبي (الاتحاد)
أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا لمونديال كرة القدم الشاطئية، مدير البطولة، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة الشاطئية «الإمارات 2024»، مشيراً إلى أن هذا النجاح يصب في مصلحة الكرة الإماراتية ومكانتها الدولية المرموقة.
وأكد الظاهري أن هذه البطولة محطة مهمة من محطات التعاون المثمر والثقة البناءة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل حرص دولة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما يرسخ تعاون دولة الإمارات الدائم مع المنظمات والهيئات الدولية، وريادتها في التنظيم والاستضافة وفق أفضل وأرقى المعايير الدولية.
وثمن الظاهري الإشادة الواسعة من البعثات والوفود المشاركة في مونديال الشاطئية، لما لمسته من جهود كبيرة ومخلصة في الإعداد والتحضير والتنظيم لهذه البطولة.
وقال إن هذا التقدير لدولة الإمارات نابع من الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي في قدراتها على إنجاح الأحداث الكبرى، والتنظيم الاحترافي بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وعصرية، وقدرات بشرية مؤهلة.
وأثنى الأمين العام لاتحاد كرة القدم على الدور الفعال للمتطوعين في البطولة من أبناء وبنات دولة الإمارات، ومختلف الجنسيات الأخرى المقيمة في الدولة، ومساهمتهم الكبيرة في تنفيذ جميع المهام التي اضطلعوا بها في العديد من لجان البطولة.
وقال إن المتطوعين قدموا صورة متميزة عن الجهود التطوعية التي تعد رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.
وعبر الظاهري عن تقديره للحضور الجماهيري اللافت من أبناء وبنات دولة الإمارات، والجاليات المقيمة في الدولة، بالإضافة إلى القادمين من خارج الدولة لمتابعة مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة التي شهدتها.

أخبار ذات صلة
بطلة «تنس دبي» تقفز 12 مركزاً
شرطة دبي تدشن منصتها في القرية العالمية
اتحاد الكرة
مونديال الشاطئية
دبي
محمد بن هزام الظاهري
آخر الأخبار
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اليوم 21:49
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اقتصاد
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اليوم 21:31
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 21:12
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
اليوم 20:56
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
التعليم والمعرفة
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©