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الرياضة

بطلة «تنس دبي» تقفز 12 مركزاً

بطلة «تنس دبي» تقفز 12 مركزاً
26 فبراير 2024 17:24

 
باريس (أ ف ب)

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قفزت الإيطالية ياسمين باوليني التي تُوجت بطلة لدورة دبي في التنس، 12 مركزاً في التصنيف العالمي للسيدات، وباتت في المركز الرابع عشر، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها حتى الآن.
وتغلبت باوليني «28 عاماً» على الروسية آنا كالينسكايا 4-6 و7-5 و7-5 في نهائي دبي في خامس نهائي لها، لتحرز أول دورة للألف في مسيرتها، علماً بأن باكورة ألقابها كان في دورة بورتوروز السلوفينية عام 2021.
ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، حيث استمرت البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة، رغم خسارتها في نصف نهائي دبي أمام كالينسكايا، متقدمة بفارق مريح عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية كوكو جوف.
وصعدت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا إلى المركز السابع على حساب الصينية تشينوين جنج، في حين تقدمت اليونانية ماريا ساكّاري إلى المركز التاسع على حساب اللاتفية يلينا أوستابنكو.

الإمارات
دبي
التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
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