جوارديولا يستمتع بضغوط نهاية الموسم



لندن (أ ف ب)

يستمتع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بضغوط نهاية الموسم، في وقت يستعد فريقه مانشستر سيتي للحلول على مضيفه لوتون تاون «الثلاثاء» في دور الـ16 من كأس إنجلترا لكرة القدم.

ومع دخول الموسم في أشهره الأخيرة، يأمل السيتي في تكرار ثلاثيته الخارقة الموسم الماضي، عندما أحرز ألقاب دوري أبطال أوروبا، «البريميرليج» المحلية والكأس.

يبتعد «السيتي» بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري، اقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلغ الدور الخامس من مسابقة الكأس العريقة.

قال جوارديولا الذي بلغ فريقه نصف نهائي الكأس خمس مرات في آخر ست سنوات، إن نهاية الموسم هي فترته المفضّلة «من الجميل أن تشعر في كل مباراة، إنك قد تودّع (باي، باي) إذا خسرت».

تابع في مؤتمر صحفي عشية المباراة «المشكلة في سبتمبر وأكتوبر أن التوقعات تكون بعيدة، جداً، لذا في تلك اللحظة لا ينبغي أن تفكّر بالألقاب، ولا حتى الآن».

وتوقع المدرّب الفذ مواجهة صعبة أمام لوتون المهدّد بالهبوط إلى المستوى الثاني والذي خسر أمام السيتي 1-2 في الدوري على ملعب كنيلوورث رود في ديسمبر عندما أهدر تقدمه بهدف.

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق «كرة القدم تسير باتجاه أسلوب لعب لوتون، شرس جداً، بصرف النظر عن موقعه في صدارة الدوري، القاع أو الوسط».

تابع بيب «شجاعة اللعب، واجِه التحدي دون أي خوف وليس فقط ذلك، يتحكّمون جيداً جداً بالكرة».

ورأى جوارديولا أن مباراة الثلاثاء ستكون اختباراً جيداً لإيقاع فريقه وثباته «بعد هذه المباراة ينتهي فبراير، ما يعني نحو ثلاثة أشهر حتى انتهاء الموسم؛ لذا فإن مباراة الغد هي بمثابة النهائي، على غرار «البريميرليج» وطبعاً دوري الأبطال».