الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة «سوبر» شباب اليد

الشارقة «سوبر» شباب اليد
26 فبراير 2024 20:30

رضا سليم (دبي) 

 

أخبار ذات صلة
«الأهداف الرأسية» أقل من الموسم الماضي بـ «7.2%»!
تعرابت: «العميد» في تطور مستمر

أحرز الشارقة لقب كأس السوبر لفئة الشباب لكرة اليد، للمرة الخامسة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخه، وبـ «العلامة الكاملة»، عقب فوزه على الجزيرة 33-26، في اللقاء الذي جرى بينهما، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، وذلك بصالة نادي الوصل في دبي، ليجمع شباب «الملك» بين لقبي كأس السوبر، وبطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي، ويتبقى لهم استحقاق واحد، وهو كأس الإمارات.
وتأتي بطولة سوبر شباب اليد، لتكون اللقب التاسع حتى الآن، لفرق كرة اليد الشرقاوية، على مستوى بطولات الرجال، أو المراحل السنية، خلال هذا الموسم فقط، عقب فوز الفريق الأول بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الشباب والناشئين والأشبال والصغار.
وقام فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين في اتحاد اليد، بتتويج الأبطال، بحضور علي المرزوقي، مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد. 
كان فريق الشارقة «أ» قد أحرز بطولة دوري الأشبال لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، والحادية عشر في تاريخه بـ «العلامة الكاملة»، بعدما تغلب على الشارقة «ب» 24-19، على صالة الملك الشرقاوي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور النهائي للمسابقة، فيما فاز الشارقة «ب» بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
من ناحية أخرى، خسر مليحة أمام الكويت الكويتي 28-32، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية، ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، التي يستضيفها العربي القطري، وتستمر إلى 5 مارس المقبل، ويلتقي مليحة في الجولة الثانية يوم الأربعاء مع الشباب البحريني، والمباراة الأخيرة بالمجموعة مع الريان يوم الجمعة المقبل.

الشارقة
الجزيرة
مليحة
كرة اليد
آخر الأخبار
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اليوم 21:49
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اقتصاد
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اليوم 21:31
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 21:12
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
اليوم 20:56
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
التعليم والمعرفة
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©