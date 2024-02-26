الشارقة «سوبر» شباب اليد

رضا سليم (دبي)

أحرز الشارقة لقب كأس السوبر لفئة الشباب لكرة اليد، للمرة الخامسة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخه، وبـ «العلامة الكاملة»، عقب فوزه على الجزيرة 33-26، في اللقاء الذي جرى بينهما، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، وذلك بصالة نادي الوصل في دبي، ليجمع شباب «الملك» بين لقبي كأس السوبر، وبطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي، ويتبقى لهم استحقاق واحد، وهو كأس الإمارات.

وتأتي بطولة سوبر شباب اليد، لتكون اللقب التاسع حتى الآن، لفرق كرة اليد الشرقاوية، على مستوى بطولات الرجال، أو المراحل السنية، خلال هذا الموسم فقط، عقب فوز الفريق الأول بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الشباب والناشئين والأشبال والصغار.

وقام فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين في اتحاد اليد، بتتويج الأبطال، بحضور علي المرزوقي، مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد.

كان فريق الشارقة «أ» قد أحرز بطولة دوري الأشبال لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، والحادية عشر في تاريخه بـ «العلامة الكاملة»، بعدما تغلب على الشارقة «ب» 24-19، على صالة الملك الشرقاوي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور النهائي للمسابقة، فيما فاز الشارقة «ب» بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، خسر مليحة أمام الكويت الكويتي 28-32، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية، ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، التي يستضيفها العربي القطري، وتستمر إلى 5 مارس المقبل، ويلتقي مليحة في الجولة الثانية يوم الأربعاء مع الشباب البحريني، والمباراة الأخيرة بالمجموعة مع الريان يوم الجمعة المقبل.