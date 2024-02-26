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الرياضة

الحوسني وصيف «دولية الدريفت»

الحوسني وصيف «دولية الدريفت»
27 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد هزاع الحوسني المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن بطولة عُمان للدريفت، بعد منافسة قوية، ومشاركة واسعة مع أبرز نجوم هذا النوع من سباقات السيارات. وسبق أن نال الحوسني لقب بطولة الإمارات للدريفت عام 2019، والمركز الثالث في بطولة رد بل كار دريفت، إلى جانب مشاركاته في العديد من الأحداث والبطولات الدولية.
وأكد الحوسني أن الوصول إلى منصة التتويج في سباقات الدريفت، يحتاج إلى العمل والجهد، وقال «هذا النوع من الرياضات بحاجة إلى الدقة والعمل، ولا يمكن أن تحقق مراكز متقدمة من دون ذلك، وأسعى دائماً لأن أمثل الدولة بأفضل صورة في المحافل الخارجية، وأشعر بالفخر عندما أقف على منصة التتويج متسابقاً إماراتياً».

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