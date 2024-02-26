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الرياضة

360 دراجاً من «تحدي سبينس» إلى «مونديال الدراجات»

360 دراجاً من «تحدي سبينس» إلى «مونديال الدراجات»
27 فبراير 2024 00:52

دبي (الاتحاد) 

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تأهل 360 دراجاً من 11 فئة عمرية مختلفة من الفائزين من الرجال والسيدات في سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورج بالدنمارك.
ويعد سباق «تحدي سبينس دبي 92»، أهم سباق مؤهل لبطولة العالم، حيث يحرص مئات الدراجين من خارج الدولة على المشاركة في دبي لتميز السباق بالسرعة وقوة المنافسة، ووصل إجمالي عدد المشاركين في السباق إلى 6592 دراجاً من جميع الفئات والجولات التأهيلية للسباق الرئيس أي بزيادة 106% عن مشاركات العام الماضي، وهو عدد قياسي جديد حققه السباق.
وتنافس المشاركون في السباق ضمن 11 فئة عمرية للرجال والسيدات هي فئة 19-34 وتأهل منها إلى بطولة العالم 61 دراجاً ودراجة، وفئة 35-39 وتأهل منها 58 مشاركاً، وفئة 40-44 وتأهل منها 74 مشاركاً، وفئة 45-49 وتأهل منها 61 مشاركاً، وفئة 50-54 وتأهل منها 45 مشاركاً، وفئة 55-59 وتأهل منها 30 مشاركاً، وفئة 60-64 وتأهل منها 17 مشاركاً، وفئة 65-69 وتأهل منها 6 مشاركين، وفئة 70-74 وتأهل منها 5 مشاركين، وفئات من 75 إلى 89 تأهل منها 3 مشاركين في كل فئة.
ونجح سباق «تحدي سبينس دبي 92» في تحقيق أهدافه ومحافظته على مكانته منذ النسخة الأولى كأحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، كما أنه يشهد تطوراً كبيراً في أعداد المشاركين كل عام، وتميز السباق هذا العام بانطلاقته وختامه في مدينة إكسبو دبي التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة معرض إكسبو دبي 2020 الأكبر على مستوى العالم، وتعتبر نموذجاً للمدن المستدامة على مستوى العالم، وهي السمة التي تم تنظيم السباق بها بأن يكون سباقاً مستداماً وصديقاً للبيئة والعائلة.
وامتد السباق لمسافة 94.1 كم بداية من إكسبو دبي ومر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، جميرا جولف إستيت، والقرية العالمية، وغيرها من المناطق الخلابة واستمتعوا بالمناظر البديعة بدبي، وانتهي السباق في ذات مكان الانطلاق بمدينة إكسبو.

تحدي سبينس دبي للدراجات
دبي
سباق سبينس دبي
تحدي سبينس دبي
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