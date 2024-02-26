10 ميداليات إماراتية في «شاطئية بناء الأجسام»

دبي (الاتحاد)

حقق لاعبو الإمارات 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وذلك في ختام بطولة دبي الدولية الشاطئية لبناء الأجسام، والتي أقيمت بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اللاعبين الفائزين، بحضور الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وباسم الجوهري ورئيس اللجنة المنظمة وعدد من القيادات الرياضية.

وحصل محمد حميد الحمادي على ذهبية «الماسترز» في كلاسيك بناء الأجسام، وحصل يوسف أحمد على ذهبية كلاسيك بناء الأجسام 168 سم، وعبدالله فيصل آل علي على ذهبية الشباب بالفيزيك لطول 174 سم، وعلي ضاوي على ذهبية الفيزيك للرجال، إضافة إلى لقب بطل الأبطال.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، نجاح البطولة ووصفها بأنها شهدت مستويات فنية مميزة تترجم الجهود التي تبذلها أسرة بناء الأجسام الإماراتية، بالشراكة والتعاون مع الاتحاد الدولي، مقدراً جهود اللجنة المنظمة، وبارك للفائزين في مختلف المنافسات وجهود لجنة الحكام التي قادت البطولة بثقة.