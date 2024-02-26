«الكيك بوكسينج للمحترفين» تُتوج «الأبطال» في احتفالية الختام

أبوظبي (الاتحاد)

نجح البرتغالي أندريا سانتوس بطل العالم في تحقيق فوز حاسم على الإسباني خيزر نواز خلال منافسات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، التي أقيمت في «مبادلة دوم»، في نادي الجزيرة بأبوظبي وسط حضور جماهيري مميز، مدافعاً بذلك عن لقب حزام العالم في فئة «الويلتر» الخفيف المتوسط للمرة الرابعة.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج «الواكو برو»، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي بدأ مشواره من العاصمة أبوظبي.

وفي النزالات الأخرى، تفوق البرازيلي جاستافو جونز ونجح في اقتناص الفوز بالضربة القاضية على بطل الإمارات إلياس حبيب علي ضمن فئة (سوبر ميدل) المتوسط الثقيل، بينما شهدت المواجهات انتصارات عدة لأبطال الإمارات، حيث نجح محمد تويزي بالفوز على الإسباني أحمد ريحوني، كما ألحق إبراهيم بلال الهزيمة بالبرتغالي ليوناردو ميراندا بعد أداء رائع في ثلاث جولات وسط احتفاء من الجماهير.

وفاز الإسباني إيتور كوريتو على المغربي أنس أحميدوش، والصيني شياوكايتي أبو لايكي على الإيراني رضا أحمد نجاد، والفرنسي ناصر بنجاب على الإيطالي دانييل اوديسي، والكندي أوليفر لانجلوس على التونسي محمد الطرابلسي، والبرازيلي دينيس دا سيلفا على الفرنسي أنطوني فيلا، والنمساوي إيفان زاريفا على الإماراتي عماد يوسف، والمغربي حمزة رشيد على منافسه ألكسندر تشيركيسوف من لاتفيا، والبحريني خودوبيرديف خيام على المصري أحمد طنطاوي.

من جهته قال عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نثمن وبفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينج والمواي تاي، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات الوطنية وتنظيم المحافل الدولية التي تشهدها أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية».

وتابع: «سعدنا بمشاركة نخبة محترفي العالم في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، والحضور الجماهيري المميز، والأجواء الاستثنائية الحافلة بالحماس والتحدي بين أبطال العالم، ما يعكس المكانة التي باتت تتبوأها دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج، وصولا إلى تحقيق الريادة الكاملة على صعيد المنطقة والعالم».

ومن جانبه قال دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج: «نشيد بمستوى التنظيم لبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في نسختها الخامسة 2024، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي، حيث شهدت منافسات قوية ومستويات كبيرة بين نخبة محترفي العالم وسط أجواء رائعة وحضور جماهيري مميز أضفى طابعاً حماسياً على الحدث الاستثنائي».

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، دوناتو ميلانو نائب رئيس منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، كارلوس رامجنالي الرئيس التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج «الواكو برو»، أحمد الوزان رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينج والمواي تاي، طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، لحسن الهلالي المدير الفني في الاتحاد العربي للمواي تاي وناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي بجانب علي خوري عضو مجلس اتحاد الإمارات للعبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد جاسم الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة.

وفي مواجهات السيدات، حققت الفرنسية لورين أورور الفوز على التشيكية ساركا ميلينوفا في وزن المتوسط، وفازت النمساوية ستيلا على البرتغالية إيفورا في وزن الريشة، والتركية سيفجي دوجان على اليابانية مايو أوكي لتحقق درع البطولة لوزن الديك.