7 لاعبين يمثلون الإمارات في «خليجية الجولف»

دبي (وام)

تغادر اليوم بعثة منتخبات الجولف إلى قطر، للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ26 للرجال، والـ 15 للشباب، وتحت 18 سنة، وتقام من 28 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، على ملعب نادي الدوحة للجولف.

يترأس البعثة اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وتضم خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، والمدرب المغربي فيصل السرغيني، و7 لاعبين، من بينهم 4 لمنتخب الرجال هم: أحمد سكيك، ووسام مولاني، وجوناثان سيلفاراج، وتوماس نسبيت، و3 لاعبين لمنتخبي الشباب وتحت 18 سنة، هم: محمد أكرم سكيك، وراشد عصام الجسمي، وسيد ريان أحمد.

واستعدت منتخبات الجولف للبطولة بالمشاركة في معسكرات داخلية، وخارجية في المغرب وفرنسا، بالإضافة إلى المشاركة في عددٍ من البطولات العالمية الكبرى.

وأكد اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي أن الفترة الماضية التي خاضت خلالها المنتخبات الوطنية عدداً من المعسكرات والاستحقاقات، شهدت جدية كبيرة من الجميع للوصول إلى الجاهزية الكاملة، منوهاً بأن اتحاد الجولف، حرص على تقديم أوجه الدعم للاعبين كافة، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي خلال مشاركتهم المقبلة.