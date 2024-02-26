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الرياضة

سباق الخيول العربية الأصيلة ينطلق في الظفرة

سباق الخيول العربية الأصيلة ينطلق في الظفرة
27 فبراير 2024 00:52

الظفرة (الاتحاد)

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ينطلق اليوم، سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وذلك في ميدان مدينة زايد، ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها النادي خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى شهر أبريل المقبل.
ويأتي تنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة، ليكون أحد الأنشطة المهمة في محطات النادي الرياضية، ضمن الاهتمام بهذا الجانب، ومن المنتظر أن ينظم النادي سباقين في شهر مارس وسباقاً أيضاً في أبريل المقبل، والذي سيكون السباق التاسع والأخير في هذا الموسم ضمن أجندة النادي.
وشهدت السباقات الماضية مشاركة كبيرة وإقبالاً من ملاك الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة والمناطق المجاورة، وهي من الرياضات المحبوبة لأبناء المنطقة.
من جهته، عبر عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن شكره الكبير لكل المشاركين، مؤكداً أن إقامة السباقات الخاصة بالخيول في منطقة الظفرة، هي جزء من التزام النادي بتقديم الفرصة لمحبي الخيول للمشاركة في أجواء متميزة للتحدي والاستمتاع بهذه الرياضة، وقال: «شهدت السباقات الماضية إقبالاً، ونجاحاً كبيراً من ملاك الخيول العربية، ولمسنا تفاعلاً كبيراً، وشدد عبدالله القبيسي على أهمية التزام كل المشاركين بالقوانين، واللوائح التي وضعها النادي لنجاح المسابقة.

سباق الخيول العربية
الظفرة
سباق الخيول العربية الأصيلة
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