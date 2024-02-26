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الرياضة

ختام «مبهر» لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية

زايد بن حمد والضيوف خلال حفل الختام
27 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، اختتمت فعاليات النسخة السادسة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو»، ثانية محطات جولة الجياد العربية، التي أقيمت على مدى 4 أيام في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة 296 خيلاً، منها 75 من خارج الدولة.
جاء ختام البطولة التي نظمتها وأشرفت عليها جمعية الإمارات للخيول العربية وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، ناجحاً ومبهراً، وكانت المنافسات مثيرة وشائقة.

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شهد فعاليات الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ستيفان رادو أوبريا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا، وفيوريل ريشارد باديا، القنصل العام الروماني في دبي والإمارات الشمالية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات في قرية الإمارات العالمية للقدرة، وزايد ساري المزروعي من هيئة أبوظبي للتراث.
وتوجَّه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، لدعمه للخيول العربية بصفة عامة، وخيول عروض الجمال بصفة خاصة.
وقال إن النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، جاءت ناجحة من جميع النواحي، واستقطبت أفضل الخيول في العالم، خاصة بعد ترفيعها إلى تصنيف «تايتل شو» واختيارها لتكون ثانية محطات جولة الجياد العربية.
وأكد أن البطولة اكتسبت زخماً إضافياً من خلال إقامتها في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وجذبت المزيد من عشاق الخيول العربية، متوجهاً بالشكر إلى جميع اللجان العاملة في البطولة لتميزها وخروجها بأفضل صورة.
كانت «دي نفايس» لمربط دبي قد افتتحت المنافسات بفوزها باللقب الذهبي في بطولة المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني، ونالت الفضة «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، فيما نالت البرونزية «سلطانة الثامر»، مربط الثامر «قطر».
وحققت اللقب الثاني لمربط دبي «دي نجلاء» التي اعتلت صدارة بطولة المهرات، ونالت اللقب الذهبي، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «تي ام بيلا» لمربط الجميل «قطر»، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «شاهبريز اتش في بي» لمربط أجمل «السعودية».
وأهدت «ع ج كية» مربط عجمان، اللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على البرونز «بساندرا ستيمو شيلو» لمربط عجمان.
وأكمل «دي بركان» الثلاثية الذهبية لمربط دبي، الذي تصدر فئة الأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني، ونال الفضة «ع ج ربدان» لمربط عجمان، فيما حصل على اللقب البرونزي «مشوش الشقب» لمربط الشقب «قطر».
وذهب اللقب الذهبي للأمهار إلى سويسرا عبر «آر دي رجن» لنايلة حايك، ونال اللقب الفضي «دي شخر» لمربط دبي، فيما ذهب البرونز إلى «دي هائل» لعبد الله ثامر الحميدي «قطر».
واختتم الحصيلة الإماراتية في البطولة النجم «ع ج كفو» لمربط عجمان، الذي توج بلقب الفحول، وجاء في المركز الثاني، ونال الفضة «اكويبورن كيه إيه» لناتالي دي هيس «بلجيكا»، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «بشير البشير» لعبد اللطيف الرشيد «الكويت».

بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل
بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية
بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول
أبوظبي
منصور بن زايد
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