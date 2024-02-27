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الرياضة

جيرونا يستعيد «وصافة الليجا»

جيرونا يستعيد «وصافة الليجا»
27 فبراير 2024 08:00

جيرونا (أ ف ب)

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استعاد جيرونا مفاجأة الموسم المركز الثاني، من جاره برشلونة، بفوزه المتأخر على ضيفه رايو فايكانو «المنقوص» 3-0، وذلك في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أهداف جيرونا الأوكراني، فيكتور تسيجانكوف «53»، والجناح البرازيلي سافيو «91 و95»، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.
وشهدت المباراة طرد مدافع رايو فايكانو بيب تشافاريا في الدقيقة 76، بعد 12 دقيقة من دخوله أرض الملعب، بعدما رفع الحكم بوجهه بطاقتين صفراوين في غضون 50 ثانية فقط.
وعاد جيرونا إلى سكة الانتصارات، بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل سلبا مع ريال سوسيداد، وخسر أمام ريال مدريد برباعية، وأمام أتلتيك بلباو 2-3، في المراحل الثلاث الأخيرة في «الليجا».
قال ميتشيل مدرب جيرونا »لا يزال هناك الكثير للقيام به، لكن الفريق كان بحاجة إلى الانتصار، بعد ثلاث مباريات من دون فوز، والمباراة كانت صعبة، النتيجة 3-0 ليست ما رأيناه على أرض الملعب، كل شيء كان مغايراً».
وتقدم جيرونا للمركز الثاني برصيد 59 نقطة، على حساب برشلونة «57» الذي نال «الوصافة» بفوزه على خيتافي 4-0، ومتأخراً بفارق 6 نقاط عن ريال المتصدر الفائز بصعوبة على إشبيلية 1-0، وذلك قبل 12 مرحلة من النهاية.
وتجمد رصيد رايو فايكانو الذي تلقى خسارته الـ 11 هذا الموسم عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
ريال مدريد
برشلونة
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