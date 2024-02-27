الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وستهام ينهي «الست العجاف»

وستهام ينهي «الست العجاف»
27 فبراير 2024 08:08

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تخفيض الخصم من نقاط إيفرتون
ديكو: «الثنائي» ليسا للبيع!


فاز وستهام على ضيفه برنتفورد 4-2، بعد سلسلة من ست مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، وذلك في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفرض جارود بوين نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه وستهام في الدقائق 7 و39 و63، وأضاف الإيطالي إيمرسون بالمييري الرابع «69»، فيما سجل هدفي برنتفورد، الفرنسي نيل موباي «13»، والبديل يوان ويسا من جمهورية الكونغو الديمقراطية «82«.
وارتقى فريق «الهامرز» إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع برايتون السابع، في حين تقدم على ولفرهامبتون التاسع «38 نقطة»، ونيوكاسل العاشر «37».
وسمح هذا الفوز لرجال المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز بتنفس الصعداء، بعدما سقطوا في فخ التعادل في ثلاث مباريات توالياً، واتبعوها بثلاث هزائم توالياً أمام مانشستر يونايتد 0-3 وأرسنال بسداسية ونوتنجهام فوريست 0-2، في سلسلة لم يسجلوا خلالها أي هدف.
قال مويز عقب نهاية المباراة «كنا بحاجة للحصول على النقاط الثلاث، لعبنا بطريقة أكثر شراسة، ولقد عاد جارود إلى أفضل مستوياته، لقد بدأ الموسم بشكل جيد، ثم تعرض للإصابة، إذا استمر في التسجيل، فسيكون ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس أوروبا».
وعن مستقبله، أضاف مويز «الشيء الأهم بالنسبة لي هو رؤية ما سيحدث حتى نهاية الموسم، لقد استمتعت به هنا».
في المقابل، يحتل برنتفورد المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة متقدماً، بفارق 5 نقاط فقط عن لوتون تاون الثامن عشر آخر الهابطين، والذي خاض مباراة أقل.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
مانشستر يونايتد
أرسنال
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:50
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
الترفيه
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
اليوم 13:31
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اقتصاد
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اليوم 13:26
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اقتصاد
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اليوم 13:01
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
الرياضة
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©