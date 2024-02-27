وستهام ينهي «الست العجاف»

لندن (أ ف ب)



فاز وستهام على ضيفه برنتفورد 4-2، بعد سلسلة من ست مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، وذلك في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض جارود بوين نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه وستهام في الدقائق 7 و39 و63، وأضاف الإيطالي إيمرسون بالمييري الرابع «69»، فيما سجل هدفي برنتفورد، الفرنسي نيل موباي «13»، والبديل يوان ويسا من جمهورية الكونغو الديمقراطية «82«.

وارتقى فريق «الهامرز» إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع برايتون السابع، في حين تقدم على ولفرهامبتون التاسع «38 نقطة»، ونيوكاسل العاشر «37».

وسمح هذا الفوز لرجال المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز بتنفس الصعداء، بعدما سقطوا في فخ التعادل في ثلاث مباريات توالياً، واتبعوها بثلاث هزائم توالياً أمام مانشستر يونايتد 0-3 وأرسنال بسداسية ونوتنجهام فوريست 0-2، في سلسلة لم يسجلوا خلالها أي هدف.

قال مويز عقب نهاية المباراة «كنا بحاجة للحصول على النقاط الثلاث، لعبنا بطريقة أكثر شراسة، ولقد عاد جارود إلى أفضل مستوياته، لقد بدأ الموسم بشكل جيد، ثم تعرض للإصابة، إذا استمر في التسجيل، فسيكون ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس أوروبا».

وعن مستقبله، أضاف مويز «الشيء الأهم بالنسبة لي هو رؤية ما سيحدث حتى نهاية الموسم، لقد استمتعت به هنا».

في المقابل، يحتل برنتفورد المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة متقدماً، بفارق 5 نقاط فقط عن لوتون تاون الثامن عشر آخر الهابطين، والذي خاض مباراة أقل.