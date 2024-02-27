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الرياضة

ديبالا.. «موهبة بطل»!

ديبالا.. «موهبة بطل»!
27 فبراير 2024 08:14

روما (أ ف ب)

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عزز الأرجنتيني باولو ديبالا حظوظ روما، بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتسجيله ثلاثية فريقه، في الفوز الصعب على ضيفه تورينو 3-2، وذلك في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفرض ديبالا، بطل مونديال 2022، نفسه نجماً للقاء بتسجيله «هاتريك» في الدقائق 42 من ركلة جزاء و57 و69، في حين سجل الكولومبي دوفان زاباتا «44»، والبديل الهولندي دين هويسن خطأ في مرمى فريقه «89» هدفي تورينو.
وهو الفوز الثاني توالياً لروما الذي يشرف عليه نجمه السابق دانييلي دي روسي، بعد الانتصار على فروزينوني بثلاثية، علماً أنه كان خسر أمام الإنتر المتصدر 2-4 قبل أسبوعين.
قال دي روسي «لقد ظهرت موهبة البطل، اللاعبون مثل باولو حاسمون، وبالنسبة لي لا ينبغي التشكيك فيهم أبداً، وكنا نعرف أن الأمر سيكون صعباً، بعد العمل الشاق الخميس»، بعد التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عقب الفوز على فينورد الهولندي بركلات الترجيح 4-2، إثر التعادل بالنتيجة ذاتها 1-1 ذهاباً وإياباً.
ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، متأخراً بفارق 4 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما تقدم بفارق 4 نقاط عن فيورنتينا السابع الفائز على ضيفه لاتسيو 2-1.
في المقابل، مُني تورينو بخسارته الثانية توالياً، بعدما كان سقط على أرضه أمام لاتسيو 0-2 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز العاشر.
وفرّط لاتسيو بتقدمه بهدف الإسباني لويس ألبرتو في الشوط الأول «45»، لتهتز شباكه بهدفين في الثاني في غضون 8 دقائق، عبر مايكل كايودي «61»، وجاكومو بونافنتورا «69»، وأهدر الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس ركلة جزاء لفيورنتينا في الدقيقة 67.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
روما
دوري أبطال أوروبا
باولو ديبالا
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