الهلال.. «القياسية» بـ «البدر 14»!

الرياض (أ ف ب)



حافظ الهلال على فارق «السبع نقاط»، مع مطارده النصر، عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 2-0، وذلك في ختام مباريات المرحلة الحادية والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

سجل «ثنائية» الهلال الصربي سيرجي سافيتش «39»، وسالم الدوسري «45».

ونجح الهلال في تحطيم الرقم المسجل باسم النصر في قائمة الأكثر فوزاً على التوالي في الدوري، بعد انتصاره الرابع عشر توالياً.

ولم يخسر لاعبو المدرب البرتغالي جورج جيزوس أي لقاء خلال الموسم الحالي من الدوري، إذ فازوا في 19 مباراة، وتعادلوا في اثنتين، كما خاض الفريق «الأزرق» 31 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، محققاً الفوز في 28 منها، مقابل 3 تعادلات.

ورفع «الزعيم» رصيده في المركز الأوّل إلى 59 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن النصر الفائز بصعوبة على مضيفه الشباب 3-2، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز الثامن.

تصدى البرازيلي باولو فيكتور حارس الاتفاق لتسديدة قوية من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي «16»، لترتد إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سددها بدوره ليتصدى لها فيكتور مجدداً، قبل أن يعلن الحكم عن حالة تسلل، وسدد البرتغالي روبين نيفيش كرة رائعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس فيكتو.

وانفرد المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي بالحارس المغربي ياسين بونو، ليتدخل كوليبالي وينجح في التصدي له مخرجاً الكرة إلى ركنية،

وافتتح سافيتش التسجيل برأسية، بعد ركلة ركنية نفذها نيفيش في الدقيقة 39، وهو الهدف الـ 12 لسافيتش في 30 مباراة في مختلف المسابقات، في حين صنع 6 أهداف.

ونال ميتروفيتش بطاقة صفراء، بعد تدخل من دون كرة على فيكتور «45»، حيث يغيب عن مواجهة الاتحاد في قمة منافسات المرحلة الثانية والعشرين الجمعة المقبل، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، بعد جملة تكتيكية رائعة وتمريرة من ميتروفيتش أنهاها في المرمى «45»، ورفع الدوسري رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم في الدوري، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

وتصدى القائم الأيسر للهدف الثالث للهلال، بعد تسديدة من سافيتش، إثر عرضية من البرازيلي فيليبي مالكوم، وأشرك البرتغالي جيسوس مدرب الهلال، البرازيلي ميشايل ديلجادو بدلاً من سلمان الفرج.

من ناحيته، زج الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق بعبدالرحمن العبور وعبدالله الخطيب بدلاً من ديمبلي وحمدان الشمراني.

ودخل ياسر الشهراني بدلاً من لودي، ومحمد كنو بدلاً من مالكوم، إلا أن النتيجة لم تتبدل، لينتهي اللقاء بفوز الهلال.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد حامل اللقب للفوز على ضيفه الوحدة 2-1 على استاد الملك عبدالله بجدة «الجوهرة المشعة».

تقدم الوحدة بهدف النيجيري أوديون إيجالو «35»، وأدرك حمدالله التعادل في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، بعد خطأ من جواد الياميق على أحمد حجازي، قبل أن يخطف المغربي النقاط الثلاث بهدف قاتل، إثر عرضية رائعة من النجم الفرنسي كريم بنزيمة «95»، وشهدت المباراة إهدار بنزيمة ركلة جزاء تصدى لها الحارس منير المحمدي «45»، وإلغاء هدفين له.

وهي ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 مع الاتحاد في الدوري، في حين كان أهدر ركلة ثالثة خلال مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما طرد المدافع سعد الموسى في ظهور الثاني مع الاتحاد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز التاسع.