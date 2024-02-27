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الرياضة

هامان يتزعم «جبهة الرفض» لقرار كروس!

هامان يتزعم «جبهة الرفض» لقرار كروس!
27 فبراير 2024 10:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تباينت ردود الفعل تجاه عودة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني للعب لمنتخب ألمانيا، استجابة لطلب جوليان ناجلسمان المدير الفني لـ «المانشافت»، والملايين من الجماهير العاشقة لكرة القدم.
وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام على إعتزاله اللعب الدولي في أعقاب «يورو 2020» التي أقيمت عام 2021 بسبب «جائحة كورونا».
الأغلبية في ألمانيا أيدوا قرار كروس، واعتبروا عودته إضافة قوية للمنتخب، لما يتمتع به من خبرات طويله، تمكّنه من تقديم الفائدة المرجوة، بقيادة مجموعة اللاعبين الشباب الذين يضمهم «المانشافت».
ولكن هناك مجموعة صغيرة من خبراء الكرة الألمانية، ونجومها السابقين ترفض العودة، وترى أنها لا تمثل إضافة كبيرة، نظراً لكبر سن كروس «34 عاماً»، ويتزعم «جبهة الرفض» ديتمار هامان النجم الدولي ولاعب بايرن ميونيخ السابق الذي أبدى تشككه في قدرة كروس على صنع الفارق، أو تقديم مساعدة مهمة للمنتخب.
وقال في حديث إلى «شبكة سكاي سبورت ألمانيا»: كروس لاعب استثنائي في تاريخ البلاد، وأكثر ألماني حصولاً على بطولات مع ريال مدريد، وربما كان أفضل لاعب أنجبته ألمانيا، ولكن وجوده في وسط الملعب مع ألكاي جوندوجان، وكلاهما تجاوز الثلاثين، يُصعب الأمور، خاصة عندما يواجه «المانشافت» منتخبات أكثر شباباً وحيوية في هذا المركز المهم الذي يحتاج إلى سرعة ويقظة وحيوية كبيرة وقدرة على الالتحام واستخلاص الكرة.
وتساءل هامان: ما ظننا بما يمكن أن يفعله الآخرون بنا في بطولة قوية قادمة على أرضنا؟، مؤكد سيكونوا أفضل منا.
وأضاف: كرة القدم أصبحت لعبة الشباب، صحيح يوجد لاعبون أكبر سناً من وقت إلى آخر، ولكننا لا يمكن أن نشارك في بطولة الأمم الأوروبية، أو كأس العالم، بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، تخطوا الثلاثين.
وأعلن توني كروس، المولود في 4 يناير 1990، عودته إلى المنتخب اعتباراً من مارس المقبل، استجابة لطلب المدير الفني، وبعد إلحاح من مواطنه أنطونيو روديجير صديقه وزميله في ريال مدريد.
وقال: أشعر بأنني في حالة طيبة، وقادر على تقديم الكثير للمنتخب، وحان الوقت، لكي أثبت للجميع، أنني ما زلت جاهزاً بدنياً وفنياً وذهنياً. واعترف كروس الذي يقدم موسماً استثنائياً مع ريال مدريد، قائلاً: طالما أن الكثيرين يريدون عودتي إلى المنتخب للمشاركة في «يورو2024» التي تقام على الأراضي الألمانية، فهذا يمثل لي حافزاً قوياً للإجادة والتألق.

ألمانيا
كأس الأمم الأوروبية
ريال مدريد
توني كروس
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