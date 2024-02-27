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الرياضة

برشلونة عينه على «الديك»!

برشلونة عينه على «الديك»!
27 فبراير 2024 11:00

أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب، عن أن برشلونة الإسباني، يأمل في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعد أن عانى تعرّض معظم لاعبي هذا الخط لإصابات متكررة، خلال الموسم الحالي، وفي مقدمتهم، بيدري وفرينكي دي يونج وسيرجيو روبرتو، وقبلهم جابي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، وتبعده إلى ما بعد نهاية الموسم، وما ترتب على ذلك من تراجع أداء «البارسا» في الكثير من مباريات الموسم، وخروجه من كأس ملك إسبانيا، وخسارته السوبر الإسباني، وإن كان لا يزال ينافس ريال مدريد وجيرونا على قمة «الليجا»، حيث يتفوق عليه «الملكي» بـ 8 نقاط، وجيرونا بنقطتين، ولا تزال هناك 12 جولة على نهاية المسابقة.
ومن هذا المنطلق، جاء اهتمام إدارة «البلاوجرانا» بتدعيم وسط الفريق في الصيف المقبل.
وكان رابيو في مقدمة الأسماء المطروحة، بحكم خبرته الكبيرة مع يوفنتوس ومنتخب بلاده.
وقالت الصحيفة إن برشلونة بصدد العمل في هذا الاتجاه، من أجل ضم رابيو الذي ينتهي عقده مع «السيدة العجوز» في 30 يونيو المقبل، ولم يبد النجم الفرنسي استعداده بعد لتمديد عقده، ما يعني أنه قد يصبح حراً ومتاحاً «مجاناً» بنهاية الموسم.
وأضافت الصحيفة أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لبرشلونة، نظراً لأن يوفنتوس يبذل جهوداً مكثفة لإقناع رابيو بتجديد عقده، بعد أن أصبح عنصراً لا غنى عنه في الفريق منذ وصوله قبل 4 مواسم.
واعترفت الصحيفة بأن برشلونة يواجه منافسة شرسة في الصفقة، لأن رابيو على «رادار» أندية أوروبية أخرى كبيرة، في مقدمتها إنتر ميلان وأرسنال ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، وإزاء هذه المنافسة القوية يحتاج برشلونة إلى بذل جهد مضاعف، من أجل إقناع «الديك الفرنسي» بالانضمام إلى «الكتالوني».

برشلونة
يوفنتوس
أدريان رابيو
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