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اتحاد كلباء يجدد الثقة في مجيدي

اتحاد كلباء يجدد الثقة في مجيدي
27 فبراير 2024 11:30

فيصل (كلباء)

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جددت شركة لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، ثقتها الكاملة بالجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة فرهاد مجيدي، رغم سلسلة النتائج السلبية في الجولات الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين».
واجتمع محمد عبيد اليماحي، رئيس الشركة، ونائبه أحمد محمد الزعابي، بالجهاز الفني للتشاور حول المرحلة القادمة، مشيداً بالعمل الفني، ومؤكداً أن النتائج الحالية لا تعكس التطور الكبير في الأداء وانسجام اللاعبين.
من جانبه، أشاد مجيدي بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإدارة والمتابعة الدائمة للفريق، مشيراً إلى أن «النمور» سيعود إلى نغمة الفوز قريباً، بعد تضافر جميع الجهود لعبور مرحلة النتائج السلبية. 
يذكر أن فوزه الأخير لاتحاد كلباء في الدوري أمام الإمارات، ضمن الجولة التاسعة، وتلقى بعدها الخسارة أمام الوصل وبني ياس والشارقة، وتعادل مع العين وخورفكان.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
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