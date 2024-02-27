«فخر أبوظبي» يُزاحم «الزعيم» على صدارة «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل الجزيرة وصيف «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، مطاردته العين المتصدر، بعدما قلص الفارق إلى «نقطة» واحدة، بنهاية مباريات «الجولة 14»، والتي شهدت تعثر «الزعيم» بالتعادل السلبي أمام ضيفه بني ياس، فيما تغلب «فخر أبوظبي» على مضيفه النصر 3-0، وصعد الوصل إلى المركز الثالث، بفوزه على «الصقور» 4-1، مستغلاً تعثر اتحاد كلباء «المتراجع» إلى الترتيب الرابع، بالخسارة أمام الشارقة 0-1.

وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز حتا على مضيفه خورفكان 3-1، وشباب الأهلي أمام مضيفه عجمان 2-1، فيما عاد البطائح بنقاط الفوز الثلاث من ملعب الوحدة بنتيجة 3-1.

ويدين «فخر أبوظبي» في فوزه خارج قواعده أمام «العميد»، لأهداف الثلاثي أحمد العطاس في الدقيقة 32، وعبدالله الجنيبي في الدقيقة 64، وعلي المعمري في الدقيقة 92، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويحتفظ بمركزه الثاني في الترتيب، خلف العين المتصدر بـ 31 نقطة، في انتظار المواجهة المؤجلة من «الجولة 13»، والتي تجمع الفريقين في 12 أبريل المقبل.

في المقابل، صعد «الإمبراطور» الوصلاوي إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بتحقيقه الفوز الأكبر في الجولة على حساب ضيفه «الصقور» صاحب المركز الأخير بنتيجة 4-1، وسجل أهداف «أصحاب الأرض» آداما ديالو في الدقيقة 10، عبدالله الشامسي في الدقيقة 24، سانا جومز في الدقيقة 33، عيسى جاسم في الدقيقة 43، فيما سجل هدف الضيوف علي كريم في الدقيقة 94، وشهدت المباراة طرد عمر القحطاني مدافع «الصقور» في الدقيقة 93.

واستفاد الوصل من تعثر منافسه المباشر اتحاد كلباء «المتراجع» إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بخسارته أمام ضيفه الشارقة بهدف مايد الكاس في الدقيقة الخامسة، ورفع «الملك» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف شباب الأهلي «الخامس»، والفائز بدوره على عجمان 2-1، بفضل هدفي كون سانتوس في الدقيقة 67، وبيدرو فيريرا في الدقيقة 87، فيما سجل ياسين جابري هدف «البرتقالي» الوحيد في الدقيقة 84.

وتشهد «الجولة 15» لدوري «تحت 21» التي تنطلق الجمعة المقبل مواجهات مرتقبة، تجمع حتا والعين، البطائح واتحاد كلباء، شباب الأهلي وخورفكان، الإمارات وعجمان، الشارقة والوصل، الجزيرة والوحدة، وبني ياس والنصر.

نتائج الجولة 14

الوصل – الإمارات 4-1

اتحاد كلباء – الشارقة 0-1

النصر – الجزيرة 0- 3

خورفكان – حتا 1-3

العين – بني ياس 0-0

عجمان – شباب الأهلي 1-2

الوحدة – البطائح 1-3

ترتيب فرق الصدارة

1- العين 31 نقطة «13 مباراة»

2- الجزيرة 30 نقطة «13 مباراة»

3- الوصل 28 نقطة «14 مباراة»

4- اتحاد كلباء 26 نقطة «14 مباراة»