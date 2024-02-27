العطية وجوتيريز يتصدران «افتتاحية» رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات اليوم الأول من النسخة الـ33 لرالي أبوظبي الصحراوي، تصدر السائق القطري ناصر العطية، ومساعده الجديد إدوارد بولانجر، في فئة «أولتيميت»، وذلك على سيارة «ريسينج من برودرايف هنتر»، وبفارق 4 ثوان عن صاحب المركز الثاني السائق جيوم دي ميفيوس، من فريق «أوفر درايف ريسينج».

وكانت منافسات الجولة الافتتاحية من الرالي قد انطلقت من مدينة الظنة، لمسافة 5 كم.

وتقام منافسات الحدث الذي يستمر حتى يوم 2 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم الراليات في العالم، لمسافة تتجاوز 2150 كم.

وفي فئة «تشالنجر»، فازت كريستينا جوتيريز، بعد تفوقها على نيكولاس كافيجلياسو، من فريق «توروس فاكتوري وايفرز» بفارق ثانيتين.

وفي فئة الدراجات، سجل السائق هيرو روس برانش، أسرع وقت، متغلباً على كينيجادنر توبياس إبستر، من «إس أر جي موتورسبور» بسبع ثوان، قبل أن يهبط إلى المركز الأخير بسبب فقدانه نقطتين.

وفي سباقات «الكوادز»، أنهى السائق البولندي كاميل فيشنيفسكي، أول رالي صحراوي له منذ عام 2017، في المركز الأول متقدماً بثلاث ثوان على بطل العام الماضي الإماراتي عبد العزيز أهلي.