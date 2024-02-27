40 قناة تنقل الدوري السعودي إلى 182 دولة

الرياض (د ب أ)

كشف الدكتور رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي، أن نحو 40 قناة تلفزيونية تنقل الدوري السعودي لكرة القدم «دوري روشن» إلى 182 دولة.

وأوضح السلمي، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، أن الدوري السعودي لكرة القدم يحظى بكثير من الاهتمام ليس في المملكة والشرق الأوسط فحسب، بل في العالم.

وأشار السلمي إلى أن الدوري السعودي لكرة القدم واحد من أهم الدوريات في العالم، ولفت إلى أنه منذ 2018 وحتى اليوم، استضافت المملكة أكثر من 100 فعالية وحدث رياضي، ما يؤكد بأن السعودية وجهة دائمة للأحداث الرياضية.