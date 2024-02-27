الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

40 قناة تنقل الدوري السعودي إلى 182 دولة

40 قناة تنقل الدوري السعودي إلى 182 دولة
27 فبراير 2024 12:39

الرياض (د ب أ)
كشف الدكتور رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي، أن نحو 40 قناة تلفزيونية تنقل الدوري السعودي لكرة القدم «دوري روشن» إلى 182 دولة.
وأوضح السلمي، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، أن الدوري السعودي لكرة القدم يحظى بكثير من الاهتمام ليس في المملكة والشرق الأوسط فحسب، بل في العالم.
وأشار السلمي إلى أن الدوري السعودي لكرة القدم واحد من أهم الدوريات في العالم، ولفت إلى أنه منذ 2018 وحتى اليوم، استضافت المملكة أكثر من 100 فعالية وحدث رياضي، ما يؤكد بأن السعودية وجهة دائمة للأحداث الرياضية.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن
الدوري السعودي
السعودية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:50
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
الترفيه
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
اليوم 13:31
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اقتصاد
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اليوم 13:26
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اقتصاد
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اليوم 13:01
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
الرياضة
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©