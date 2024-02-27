«خطأ تحكيمي» يشعل سلة أميركا!



نيويورك (أ ف ب)



حقق ميامي هيت فوزه الرابع توالياً، إثر تغلبه على ساكرامنتو كينجز 121-110، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على الرغم من غياب نجمه جيمي باتلر الموقوف مباراة واحدة، بسبب دوره في مشاجرة في الملعب، خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مضيفه نيو أورليانز.

وتألق في صفوف الفائز بام أديبايو بتسجيله 28 نقطة، مع 10 متابعات، و7 تمريرات حاسمة، في حين برز أيضاً ظاهرة الموسم في صفوف ميامي خايمي ياكيز مع 26 نقطة.

وكان ميامي في طريقه الى تحقيق فوز سهل، عندما تقدم على منافسه 101-81، في نهاية الربع الثالث، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الربع الأخير، وقلصوا الفارق إلى نقطتين فقط «108-118»، قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق و40 ثانية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لميامي الذي سجل 11 نقطة، مقابل اثنتين فقط لساكرامنتو في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وكان كيجان موراي أفضل مسجل في صفوف ساكرامنتو، مع 28 نقطة، بينها ست رميات من أصل 7، وأضاف دي أرون فوكس 27 نقطة و8 متابعات، و6 تمريرات حاسمة، في حين حقق لاعبه الليتواني دومانتاس سابونيس «التريبل دبل» الحادي والعشرين له هذا الموسم، مع 14 نقطة، و14 متابعة، و10 تمريرات حاسمة.

وبهذا الفوز احتفظ ميامي بالمركز السادس في المنطقة الشرقية برصيد 32 انتصاراً مقابل 25 هزيمة.

وتغلب تورونتو رابتورز على أنديانا بايسرز 130-122، بفضل «تريبل دبل» لسكوتي بارنز الذي سجل 21 نقطة، و12 متابعة، ومثلها تمريرات حاسمة.

وتغلب بروكلين نتس على ممفيس جريزليز 111-86، وكان الألماني دينيس شرودر بطل العالم مع منتخب بلاده الصيف الماضي، أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 18 نقطة، عل الرغم من أنه خاض 26 دقيقة فقط، أما الأفضل في صفوف الخاسر فكان لامار ستيفنس مع 17 نقطة.

وحقق نيوروك نيكس فوزاً جدلياً على ديترويت بيستونز 113-111 ذلك، لأن حكم المباراة لم يحتسب خطأ واضحاً على مهاجم بيستونز أوسار طومسون، من قبل لاعب نيكس دونتي دي فينتشنسو، ليسجل نيكس سلة الفوز في الرمق الأخير بواسطة جوش هارت.

واعترف الحكم جيمس وليامس بالخطأ الذي ارتكبه، بعد نهاية المباراة، مؤكداً أنه كان يتعين عليه احتساب الخطأ على فينتشسو.

وقال الحكم «بعد مراجعة اللقطة في نهاية المباراة، تبين لنا أن طومسون وصل الى الكرة قبل منافسه، وحُرم من التقاطها، وبالتالي كان يتعين علينا احتساب الخطأ على لاعب نيويورك نيكس دونتي فينتشتسو.

وشن مدرب بيتسونز مونتي وليامس هجوماً عنيفاً على الحكم، واصفاً قراره بأنه «الأسوأ تحكيمياً هذا الموسم».

وقال وليامس، «سنحت لنا الفرصة للفوز بالمباراة، لكن اللاعب المنافس اجتاح طومسون، ولم يتم اتخاذ أي قرار بحقه، إنه أمر شنيع، لا يمكنك أن تخطئ بهذه الطريقة في الدوري الأميركي للمحترفين ونقطة على السطر».

وتابع «أنه أسوأ قرار تحكيمي هذا الموسم، لقد تعرضنا لظلم تحكيمي أكثر من مرة هذا الموسم، وتحدثنا الى الرابطة، لكننا نسمع الأمر ذاته في كل مرة، وما نريده مباراة عادلة، وما حصل لم يكن عادلاً».

وكان أفضل مسجل في صفوف نيكس جالين برانسون مع 35 نقطة، و12 تمريرة حاسمة، في حين أضاف جوش هارت 23 نقطة ودي فينتشنسو 21 نقطة.