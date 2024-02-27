«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن

معتز الشامي (دبي)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تقليص فترة التجمع المرتقب في مارس المقبل، لخوض مواجهتي منتخب اليمني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، لحساب المجموعة الثامنة من التصفيات، التي تضم «الأبيض» إلى جانب كل من البحرين واليمن ونيبال، وحيث يتصدر منتخبنا المجموعة بـ6 نقاط، بينما يحل المنتخب البحريني في الوصافة بـ3 نقاط، يليه المنتخب اليمني ثالثاً بنفس الرصيد، ويتذيل المنتخب النيبالي الترتيب من دون نقاط.

وتشهد روزنامة الموسم الجاري ضغطاً شديداً بسبب كثرة التأجيلات التي ضربت الدور الأول، نظراً للمشاركات الدولية للمنتخب، لاسيما بطولة كأس آسيا التي أوقفت المنافسات لما يقارب 40 يوماً، بخلاف مسار بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، التي تقام على امتداد الموسم، حيث تأهل العين إلى الدور ربع النهائي فيها.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو، منح الفرصة أمام الدوليين لتكثيف مشاركاتهم في ظل ضغط المباريات المحلية، بهدف الوقوف على أجهز العناصر، التي سيتم الاستعانة بها لخوض غمار مشوار التصفيات بجولتيه الثالثة والرابعة أمام اليمن.

وتقرر أن يدخل المنتخب معسكره الجديد يوم 16 مارس المقبل، في اليوم التالي لمباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستكون على 3 أيام، وتحديداً 13 و14 و15 من الشهر نفسه، بسبب مشاركه العين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام النصر السعودي يوم 11 مارس، وبالتالي سيلعب مباراته في الدوري يوم 15 من الشهر المقبل.

وبعد تقليص أيام التجمع المرتقب، والذي يدخله «الأبيض» في أبوظبي، اقتصرت فترته على 5 أيام قبل المواجهة الأولى أمام منتخب اليمن على استاد آل نهيان في العاشرة مساء يوم 21 مارس، فيما ستكون مواجهة الإياب بين المنتخبين في مدينة الخبر بالسعودية يوم 26 مارس.

ووفق سيناريو إعداد «الأبيض» بالمعسكر المنتظر، سيؤدي الفريق 5 تدريبات فقط قبل المباراة، ما يتطلب الاستعانة بأجهز العناصر وأكثرها قدرة على تنفيذ فكر الجهاز الفني، المتوقع أن يجري بعض التغييرات في ملامح تشكيلة المنتخب، ولكنها ستكون طفيفة بعض الشيء في ظل استمرار مشاركة الدوليين الذين خاضوا بطولة كأس آسيا مع المنتخب، فضلاً عن استمرار غياب بعض الأسماء بداعي الإصابة، وعدم مشاركتهم مع أنديتهم مثل محمد عبد الباسط لاعب الشارقة.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب على تجانس وتفاهم اللاعبين الدوليين الذين دخلوا عدة معسكرات دولية تحت قيادته، وبالتالي سيختصر ذلك الوقت في تجهيز المنتخب للمواجهة المرتقبة أمام شقيقه اليمني، الذي دخل معسكراً مغلقاً في صنعاء للاستعداد لمواجهة «الأبيض»، وذلك منذ أكثر من أسبوعين، ويستمر حتى موعد وصوله إلى العاصمة أبوظبي.