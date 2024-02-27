«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف البطولة المفتوحة لكرة الطاولة

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، استضافته البطولة المفتوحة الثانية لكرة الطاولة لفئات تحت 12 و17سنة، وكذلك فئتي الرجال والسيدات من داخل الدولة وخارجها.

وتقام البطولة يومي 2 و3 مارس المقبل في صالة النادي بنظام الفردي المفتوح لجميع الجنسيات حسب الفئات المدرجة في المنافسات، ويحق لكل لاعب المشاركة في فئة واحدة، ويقام الدور الأول بنظام المجموعات، فيما تجرى النهائيات بنظام خروج المغلوب.

وتنطلق المنافسات في فئتي تحت 12 و17 سنة يوم السبت المقبل، بينما تقام مباريات الرجال والسيدات في اليوم التالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولتين، بعد انتهاء عملية التسجيل وفق الشروط التي تم الإعلان عنها، مع رصد جوائز للفائزين في المنافسات المختلفة.