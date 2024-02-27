الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف البطولة المفتوحة لكرة الطاولة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف البطولة المفتوحة لكرة الطاولة
27 فبراير 2024 13:45

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، استضافته البطولة المفتوحة الثانية لكرة الطاولة لفئات تحت 12 و17سنة، وكذلك فئتي الرجال والسيدات من داخل الدولة وخارجها.
وتقام البطولة يومي 2 و3 مارس المقبل في صالة النادي بنظام الفردي المفتوح لجميع الجنسيات حسب الفئات المدرجة في المنافسات، ويحق لكل لاعب المشاركة في فئة واحدة، ويقام الدور الأول بنظام المجموعات، فيما تجرى النهائيات بنظام خروج المغلوب.
وتنطلق المنافسات في فئتي تحت 12 و17 سنة يوم السبت المقبل، بينما تقام مباريات الرجال والسيدات في اليوم التالي.
وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولتين، بعد انتهاء عملية التسجيل وفق الشروط التي تم الإعلان عنها، مع رصد جوائز للفائزين في المنافسات المختلفة.

أخبار ذات صلة
الريسي يشيد باعتماد تعيين الحضرمي مستشاراً فنياً في «دولي الفروسية»
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام وازدهار الشعوب
أبوظبي
كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
آخر الأخبار
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
الترفيه
«الشارقة لكتاب الطفل».. فتح باب المشاركة حتى 15 مارس
اليوم 18:15
من نسخة سابقة لـ«إكسبوجر»
الترفيه
«إكسبوجر» ينطلق غداً بـ200 فعالية
اليوم 18:09
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
علوم الدار
قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
اليوم 18:04
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات
اليوم 17:53
سوق دبي المالي
اقتصاد
«باركن» تُعلن نيّتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©