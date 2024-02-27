«الفجيرة 2024».. أرقام قياسية في «عالمي الكاراتيه»



علي معالي (دبي)



حققت «النسخة الثانية» من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة، العديد من الأرقام القياسية الدولية، سواء في عدد الميداليات العربية، أم اللاعبين والدول المشاركة، مروراً بأرقام الحضور الجماهيري الكبير الذي تابع المنافسات لمدة 4 أيام، وتخطى 14 ألف متفرج.

تعتبر «الفجيرة 2024»، هي الجولة الأولى في موسم الدوري العالمي للشباب، والبالغ عددها 5 جولات، حيث تقام الجولة المقبلة في إسبانيا من 16 إلى 19 مايو، والمؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «السنغال 2026».

وشهدت «النسخة العالمية» تنظيماً رائعاً بفضل جهود فريق العمل برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس اللجنة، والمهندس حميد شامس مدير البطولة، أمين عام الاتحاد، ومروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة، وإبراهيم النعيمي عضو المجلس، رئيس لجنة المسابقات بالبطولة، رئيس لجنتي المراسم والتتويج بالبطولة، ومحمد حربوك الشحي، عضو المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، المدير الفني للبطولة، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، المنسق الإعلامي، وجابر الزعابي حكمنا الدولي.

وشهدت البطولة رقماً قياسياً في عدد اللاعبين واللاعبات، لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري العالمي، حيث شارك في المنافسات 1115 لاعباً، و780 لاعبة، يمثلون 78 دولة.

وشهد اليوم الأخير صعود أبطال الإمارات إلى منصة التتويج، محمود أحمد محمد، الفائز بالميدالية البرونزية في الكاتا تحت 14 عاماً، وزكي لامار ببرونزية الكوميتيه تحت 42 كجم، وتصدرت مصر المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، بعد الفوز برقم قياسي من الميداليات «51 ميدالية»، منها 16 ذهبية، 15 فضية، 20 برونزية، خاصة أن مصر شاركت بالعدد الأكبر من اللاعبين «263 لاعباً ولاعبة».

وفي اليوم الرابع، وصل عدد الميداليات العربية إلى 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات، و5 فضيات و7 برونزيات، ودخلت الكويت على خط الذهب في اليوم الختامي، بفوز لاعبها عبدالوهاب العتيبي، في وزن تحت 50 كجم، كما فازت الأردن بذهبية قاسم العمري في وزن فوق 55 كجم، في حين فازت مصر ب3 ذهبيات.

ووضح التطور الكبير للكاراتيه الأردني في هذه النسخة، حيث فازت بـ 8 ميداليات، منها 4 ذهبيات، 2 فضة ومثلهما من البرونزيات، ما جعلها تحل المركز الثالث في الترتيب العام، بعد مصر وإيران، وجاءت الكويت في المركز الـ 12 بذهبية وفضية، والسعودية في المركز الـ 18 بـ 3 ميداليات، « فضيتان، وبرونزية».