ميلوش يعود إلى «البرتقالي» أمام «الصقور»



رضا سليم (دبي)



يواجه عجمان أزمة الإصابات، مع بداية الدور الثاني، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو «السيناريو المكرر» الذي تعرّض له «البرتقالي» في بداية الموسم، حيث غاب عنه 7 لاعبين من الأساسيين بسبب الإصابات، بجانب عدم مشاركة المدافع الصربي ميلوش أمام شباب الأهلي في بداية الدور الثاني للإصابة أيضاً، والذي لم يلعب مع الفريق إلا مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما غاب البحريني علي مدن للسبب نفسه، وعصام فايز للإيقاف.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة إيسايلا، عودة ميلوش أمام فريق الإمارات، ضمن «الجولة 15» يوم الجمعة، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ورغم أن إصابة ميلوش بسيطة، إلا أن المدرب رفض الدفع به أمام شباب الأهلي، خوفاً من تفاقمها.

في الوقت الذي تأكد غياب علي مدن بسبب الإصابة في القدم، والتي تحتاج إلى أسابيع عدة، فيما يعود عصام فايز من الإيقاف، ويبحث إيسايلا عن الفوز الأول في الدور الثاني، بعدما خسر أمام «الفرسان»، فيما تأجلت مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام بني ياس، ولم يحقق «البرتقالي» أي فوز منذ تغلبه على الجزيرة 5-1 ضمن «الجولة العاشرة»، حيث خسر أمام النصر، وشباب الأهلي، وتعادل مع الشارقة.

ويسعى «البركان» للخروج من «دوامة» المركز الثاني عشر الذي لازمه معظم الجولات الماضية، ويحتاج إلى الفوز على «الصقور» للابتعاد عن الترتيب المتأخر، والذي يمثل منحنى الخطر، خاصة أن الإمارات وحتا في المركزين الأخيرين، برصيد 5 نقاط لكل منهما.

والتقي عجمان والإمارات في 15 مبارة بدوري المحترفين، حيث تفوق «البرتقالي» 7 مرات، مقابل 4 انتصارات لـ «الصقور»، والتعادل في 4 مباريات.