مليحة يواجه الشباب في «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)



يخوض مليحة مباراته الثانية أمام الشباب البحريني، الأربعاء، ضمن المجموعة الثانية، لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ40، التي يستضيفها العربي القطري، وتستمر إلى 5 مارس المقبل، فيما يلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الريان يوم الجمعة.

وخسر مليحة الذي يشارك في البطولات الخليجية للمرة الأولى أولى مبارياته أمام الكويت الكويتي «حامل اللقب» 28-32، بعدما قدم الفريق مباراة جيدة، إلا أن فارق الخبرات منح الأفضلية للفريق الكويتي المرشح للحفاظ على لقبه، وأنهى الشوط الأول بتقدمه 16-13، فيما فاز الريان على الشباب البحريني 36-30، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وأكد سالم راشد الكتبي أمين سر النادي، رئيس البعثة، أن مشاركة مليحة في البطولة تعد المرة الأولى خارجياً، ولم يسبق للفريق أن شارك في أي بطولة خارجية، ويهدف النادي لرفع مستوى اللاعبين، واكتساب الخبرات من هذه المشاركات، خاصة أنها تضم فرق عالية المستوى، ولها تاريخ طويل في كرة اليد، كما أن طموح المنافسة موجود، من خلال تقديم مستوى متميز ومشرف يليق بسمعة كرة اليد الإماراتية، ونأمل أن نخرج من البطولة بالأهداف التي رسمناها، وجهزنا فريقنا جيداً للعودة إلى المنافسات المحلية.