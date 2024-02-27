«مدرب مؤقت» بديل كلينسمان في كوريا الجنوبية



سيول (أ ف ب)



عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم هوانج سيون-هونج مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني، خلفاً للألماني يورجن كلينسمان.

وقال الاتحاد الكوري في بيانٍ مقتضب عبر منصة «إكس»: «عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي مدرب المنتخب الأولمبي هوانج سيون-هونج لقيادة المنتخب الوطني في مباراتيه أمام تايلاند في مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، نُخطّط لتعيين مدرب رسميّ بداية مايو على أقصى تقدير، للتحضير للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في يونيو».

ويقود هوانج «55 عاماً» المنتخب الأولمبي منذ عام 2021، حيث توّج معه بالألعاب الآسيوية 2022، كما سبق أن درّب فرقاً محلية عدّة، وحقق لقب الدوري مرّتين مع بوهانج ستيلرز «2013»، وسيول «2016».

وكان الاتحاد المحلي أقال كلينسمان، بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا في قطر عقب الخسارة أمام الأردن الوصيفة 0-2 في السادس من فبراير.

واعتبر رئيس الاتحاد تشونج مونج-جيو أن كلينسمان «فشل في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني، في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل، وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب».

وتابع «لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان مدرباً إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026».

ولم يحظَ كلينسمان بمساندة الجمهور الكوري الجنوبي، منذ تسلمه المهمة في فبراير 2023، وذلك بسبب رفضه العيش في البلاد، وسجله التدريبي الذي لا يضاهي مسيرته الرائعة لاعباً.

ويلعب المنتخب الكوري في التصفيات المونديالية ضمن المجموعة الثالثة، حيث يتصدّر بست نقاط، بفارق ثلاث عن تايلاند والصين، فيما تتذيّل سنغافورة الترتيب من دون نقاط.