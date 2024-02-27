«السيتي» يمدد عقد بوب إلى 2029



لندن (أ ف ب)



مدّد الجناح الشاب النرويجي أوسكار بوب عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي حتى عام 2029.

وسجل بوب هدفين في 16 مباراة، شارك فيها هذا الموسم، من بينها هدف الفوز على نيوكاسل في الرمق الأخير في يناير الماضي.

ورغم أن عقد بوب ينتهي عام 2026، إلا أن النادي قرر مكافأته، بعد العروض الرائعة التي قدمها هذا الموسم، من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية.

وقال بوب: أنا فخور جداً بتوقيع عقدي الجديد مع «السيتي»، وأنعم بأجواء رائعة، وهي الأفضل للاعب شاب.

وأضاف: تعلّمت الكثير من بيب جوارديولا، والجهاز الفني، ومن زملائي. تمديد عقدي والبقاء في صفوف هذا النادي حتى عام 2029 يعني الكثير بالنسبة لي.

وقال: الآن كل ما أريد هو التركيز على إمكانية تطوير نفسي، وبذل قصارى جهدي كل يوم لمساعدة فريقي على حصد المزيد من النجاحات».

في المقابل، قال الإسباني تشيكي بيجيريستاين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، إن بوب يتمتع بموهبة طبيعية رائعة ومهارة كبيرة، وقد فرض نفسه كأحد الأفراد المهمين في صفوف الفريق.

وأضاف: إنه لاعب مثير، وهو متعطّش دائماً لتعلم المزيد، ويستوعب كل النصائح والرعاية التي يقدمها له «بيب» وجهازه الفني.