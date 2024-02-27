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الرياضة

أولسون مُصاب بـ «مرض دماغي»

أولسون مُصاب بـ «مرض دماغي»
27 فبراير 2024 15:01

 
كوبنهاجن (أ ف ب)

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نُقل الدولي السويدي كريستوفر أولسون لاعب ميتيلاند الدنماركي، المصاب بمرض دماغي غير مُحدّد، إلى المستشفى، حيث وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقاً لما أعلنه ناديه.
ونشر النادي بياناً عبر موقعه لوقف «الشائعات»، حول غياب اللاعب، قائلاً «يُعاني كريستوفر أولسون ممّا يبدو أنه مرضٍ دماغي حاد، غير ناجم عن أذى شخصي بأي شكل، ولا من عوامل خارجية».
وأوضح النادي أن «اللاعب البالغ 28 عاماً فقد وعيه في منزله 20 فبراير، ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي».
وأضاف «فريق من الأطباء الدنماركيين المتخصّصين يعمل جاهداً حالياً لتشخيص الحالة وبدء العلاج المناسب».
ولا يزال أولسون الذي لم تُشخّص حالته بشكلٍ دقيق بعد، فاقداً للوعي.
وبدأ أولسون مسيرته مع أرسنال الإنجليزي عام 2013، حيث لعب مباراة واحدة، قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميتيلاند بالإعارة، ثمّ ضمن صفقةٍ نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك، ثم كراسنودار الروسي، وأندرلخت البلجيكي، قبل أن يعود مجدداً إلى ميتيلاند.
وتمنى الاتحاد السويدي للعبة «الشفاء الكامل والعاجل» للاعب الذي خاض 47 مباراةً دولية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال «كل عائلة كرة القدم السويدية تفكّر فيك وتتمنى أن تتعافى قريباً».

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