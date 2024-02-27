بوتي يتحدث عن النسخة الأضعف» لسان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى النجم الدولي السابق إيمانويل بوتي المذيع بشبكة مونت كارلو سبورت، قلقه الشديد على باريس سان جيرمان، بعد تعادله بصعوبة بالغة على ملعبه 1-1 مع استاد رين في «الجولة 23» للدوري الفرنسي «ليج آن».

وقال في حديثه عبر برنامج «روتين يشتعل»، إن الفريق الحالي لسان جيرمان هو الأضعف، منذ أن اشترى الملاك القطريين النادي في 2011.

ورغم فارق النقاط الكبير الذي يفصل سان جيرمان عن أقرب منافسيه في الدوري المحلي «11نقطة»، وفوزه في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي 2- صفر على ريال سوسيداد الإسباني، إلا أن بوتي الفائز بكأس العالم 1998 مع منتخب «الديوك»، لا يشعر بالاطمئنان تجاه الفريق، وقال: ليس هذا الفريق الذي ننتظره كل عام، والدوري الفرنسي ليس مقياساً للمستوى، ودوري الأبطال هو الأهم، واعتقادي الشخصي أن هذا أقل فريق يمثل سان جيرمان على الساحة الأوروبية، منذ بداية عهد الملاك القطريين، معترفاً بأن المنافسة هذا الموسم في «الأبطال» قد تسمح لسان جيرمان بالذهاب إلى أبعد مدى في هذه البطولة.

وقال بوتي: هناك أندية أوروبية كبيرة تراجع مستواها كثيراً هذا الموسم، مثل بايرن ميونيخ الذي يمر بأزمة حقيقية في الوقت الحالي. وأضاف: نتيجة فوز سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 أمام ريال سوسيداد قد تكون خادعة وغير مطمئنة، بالنظر إلى أداء الفريق في مرحلة المجموعات، إذ انتزع سان جيرمان بطاقة التأهل بصعوبة بالغة، وأفلت بمعجزة في الجولة الأخيرة لهذا الدور، بعد أن حقق فوزين، وتعادلين، وهزيمتين.

وقال بوتي: أياً كان الأمر، وفي ظل نتيجة مباراة رين الأخيرة في الدوري المحلي، تبدو الأمور غير مطمئنة بالمرة، قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لمواجهة ريال سوسيداد في مباراة العودة الثلاثاء المقبل.