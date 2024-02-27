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الرياضة

زيدان يعود إلى التدريب

زيدان يعود إلى التدريب
27 فبراير 2024 15:19

روما (د ب أ)

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لا يستبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، إمكانية العودة للتدريب، وسط تكهنات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف المقبل.
وقال زيدان لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية، على هامش فعالية في روما: «في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، لكن بالتأكيد سأعود، أود القيام بذلك»، ولدى سؤاله عما إذا كان يود العمل في إيطاليا، أوضح زيدان «لم لا؟ أي شيء قد يحدث».
وتوج زيدان بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، وتولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2016 و2018 ثم بين عامي 2019 و2021، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.
وأعلن بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم، والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان، وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر البوندسليجا، من المنصب.

فرنسا
زين الدين زيدان
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
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