جوارديولا يريد بقاء دي بروين



لندن (أ ف ب)



قال الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يأمل في بقاء صانع ألعابه المتألق البلجيكي كيفن دي بروين في صفوف بطل أوروبا، وسط أنباء عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته الصيف المقبل.

وأظهرت بعض الأندية السعودية، رغبة في التعاقد مع دي بروين «32 عاماً» الصيف الماضي، ويبدو أنه لا يزال موجوداً على راداراتها قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جوارديولا «إنه سؤال يجب أن يُوجّه اليه، أنا أود بقاءه لكن لا أدري، وسمعت ببعض التقارير، لكن لا أدري ما إذا كان «أحد الأندية» تقدم بعرض، لا ادري ما إذا كانت السعودية ترغب في التعاقد معه، أود بقاءه حتى نهاية مسيرته».

ويخوض دي بروين موسمه التاسع في صفوف مانشستر سيتي، وفاز في صفوفه بالدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وكأس الرابطة 5 مرات أيضاً، وكأس إنجلترا مرتين، ودوري الأبطال مرة واحدة.